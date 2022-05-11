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Süt bedelleri ödendi

Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mart 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %60’ını bugün ödedi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mart 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %60’ını bugün ödedi.

16 – 31 Mart 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 831 üretici için çiğ süt bedellerinin %60’ı ( 27,050,918.68 TL ) 11 Mayıs 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

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