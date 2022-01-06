Süt bedelleri ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30 Kasım 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini bildirdi.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30 Kasım 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “16 - 30 Kasım 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 611 üretici için çiğ süt bedellerinin %100'ü ( 26,379,476,69 TL ) 6 Ocak 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” denildi.
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