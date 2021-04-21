Süt bedelleri ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu, 16-28 Şubat devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 1-15 Mart devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 50'sini bugün ödedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 - 28 Şubat döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmının tutarı olan 9 milyon 784 bin 342 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Ayrıca 1-15 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 811 üretici için çiğ süt bedellerin yarısının tutarı olan 11 milyon 411 bin 675 TL de bugün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldı.