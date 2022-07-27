Süt bedelleri bugün ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1-15 Haziran döneminde SÜTEK’e süt veren 781 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'üne denk gelen 56 milyon 30 bin 614.61 TL'nin bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı duyuruldu.
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