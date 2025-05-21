“Susturamayacaksınız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, İskele Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaparak, öğretmenlere ve basın emekçilerine yönelik baskılara tepki gösterdi.

Eylem, dün öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı disiplin baskılarına ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Bekirpaşa Lisesi'nde gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında, eğitimcilerle birlikte kamuoyunu bilgilendiren Özgür Gazete ve Kıbrıs Gerçek muhabirlerinin polis tarafından ifadeye çağrılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eylem, “Gazetecilerimiz, öğretmenlerin maruz kaldığı baskıları ve öğrencilerin yaşadığı mağduriyetleri kamuoyuna aktarmak üzere bizimle birlikteydi. Ancak bakanlık talimatıyla bu iki basın emekçisi okul müdürü tarafından polise şikâyet edildi. Kendilerine dava okunarak ifadeleri alındı. Bu kabul edilemez. Gazetecilik bir suç değildir” dedi.

"Baskıcı anlayışa boyun eğmeyeceğiz"

Basın özgürlüğünün temel hak ve özgürlüklerden biri olduğuna vurgu yapan Eylem, “Gerçeklerin üstünü örtmeye çalışan baskıcı, faşist anlayışa karşı dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyeceğiz. Özgürlüklerimize, demokratik değerlerimize yönelik saldırılar karşısında susmayacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Türkiye'deki siyasi etkilerin Kıbrıs’taki eğitime ve toplumsal yapıya müdahale ettiğine de dikkat çeken Eylem, AKP ve onun buradaki temsilcilerinin laik, demokratik toplum yapısını hedef aldığını ifade etti.

"Mücadeleye devam"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bilimsel ve laik eğitimden, demokratik toplum yapısından ve özgür basından taviz vermeyeceklerini belirterek, “Tüm kuşatmalarınıza karşı birlikte, omuz omuza; insanca yaşayabileceğimiz bağımsız, özgür, demokratik bir gelecek için mücadeleye devam ediyoruz” mesajını verdi.