“Susmayacağız!”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilere yönelik tehditleri yarın Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile birlikte Polis Genel Müdürlüğü önünde protesto edecek.

Gazeteciler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs’ta bir gazeteci daha ölümle tehdit edilmiştir” denilerek, Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut’a gönderilen mesajlarda hem kendisinin hem de ailesinin açıkça tehdit edildiği, mesajlarda Barut’un sahibi olduğu gazeteye, kendisine ve ailesine zarar verileceği yönünde ifadeler bulunduğu belirtildi.

“Bu olay, münferit bir saldırı değildir, basın çalışanlarının hedef haline getirildiği tehlikeli bir sürecin yeni bir halkasıdır”

Gazetecilere yönelik tehditlerin son zamanlarda belirgin şekilde arttığı ifade edilen açıklamada, “Özgür Gazete’ye ve Pınar Barut’a yöneltilen bu tehditler demokrasinin, ifade özgürlüğünün ve kamu yararı odaklı gazeteciliğin bazı çevreleri rahatsız ettiğinin açık bir göstergesidir. Bu olay, münferit bir saldırı değildir, basın çalışanlarının hedef haline getirildiği tehlikeli bir sürecin yeni bir halkasıdır” denildi.

Gazetecilerin de toplumun diğer bireyleri gibi güven içinde yaşaması gerektiği vurgulanan açıklamada, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün, ancak gazetecilerin fiziksel, psikolojik ve mesleki güvenliklerinin sağlandığı bir ortamda var olabileceği kaydedildi.

Basın emekçilerinin tek amacının, kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak olduğu ifade edilen açıklamada, “Bunu yaparken can güvenliğimizden ve sevdiklerimizin güvenliğinden endişe etmek zorunda bırakılmamız kabul edilemez” denildi.

“Gazetecileri hedef alan her saldırı yalnızca meslektaşlarımıza değil toplumun haber alma hakkına yönelmiş bir saldırıdır”

Kuzey Kıbrıs’ta giderek artan tehditler ve şiddet olaylarının, toplumun tamamını endişeye sürüklediği belirtilen açıklamada, gazetecileri hedef alan her saldırının, yalnızca gazetecilere değil toplumun haber alma hakkına yönelmiş bir saldırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm ilgili ve yetkili makamlara, ülkenin bir “tetikçi cennetine” dönüşmesine izin veren bu tehlikeli gidişatı durdurma, failleri tespit etme ve gazetecilerin güvenliğini sağlamak için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen’in yarın saat 11.00’de Polis Genel Müdürlüğü önünde yaşanan olayları protesto edeceği bildirilen açıklamada, “Tüm camiamızı ve bu haklı mücadelemizde yanımızda olmak isteyen tüm halkımızı PGM önüne çağırıyoruz”