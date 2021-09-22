Süslü kadınlar bisikletleriyle Gönyeli’de yollardaydı

Murat OBENLER

2013 yılında İzmir merkezli başlayıp 50 ülkede ve 151 şehirde 100 bin katılımcının 19 Eylül tarihinde yaklaşık olarak aynı zaman diliminde bisiklete bindiği bir farkındalık etkinliği olan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl Kıbrıs’ın kuzeyinde de bisiklet sürüşü için altyapısı en uygun bölgelerden olan Gönyeli’de gerçekleşti.

2013 yılından beri bisiklete herkesin binebildiğini, hatta çok güzel bindiğini, o da yetmezmiş gibi süslü püslü bindiğini göstermek için her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde onlarca şehirde binlerce katılımcı ile gerçekleşen SKBT, Gönyeli’de de renkli görüntüler oluşturdu.

Bisiklet sürmek özgürleştirir

Bu tur ile kadının görünür olması, kamusal alanda hak talep edebilmesi, bisiklete binmek yolu ile kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle etkileşime girmesinin zemini sağlanırken SKBT, bisiklet sürmenin özgürleştirdiğini hatırlamak, şehirlerde daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek ve güvenli bisikletli ulaşım altyapısı istemek için de bir fırsattır.



Biskletli Gönyeli organizesi ile her yaştan kadın keyfince güvenli sürüş yaptı

Son yıllarda Gönyeli merkezli gerçekleştirdiği farkındalık sürüşleri ile dikkat çeken Bisikletli Gönyeli oluşumu tarafından gönüllü olarak organize edilen etkinlikte gerek aileleriyle katılan genç kızlar gerek kişisel katılan kadınlar gerekse arkadaşı ile katılan kadınlar keyiflerince bisiklet sürdü.



Süslü giysilerle süslü bisikletli kadınlar farkındalık için teker çevirdi

İklim Değişikliği’nin olumsuz etkilerinin her geçen gün daha da görüldüğü dünyamızda en çevreci ulaşım aracı olarak olan bisikletin özellikle şehir içi ulaşımda bir çözüm olabileceğini göstermek adına da önemli olan Gönyeli’deki SKBT etkinliğinde katılımcılar süslü giysileri içinde bisikletlerini de süsleyerek Gönyeli Belediyesi önünden hareket ederek çoğunluğu bisiklet yolu olmak üzere yeni ve köyiçi Gönyeli’de tur attılar.



“Arabadan in, bisiklete bin” ile trafikte daha az araba,daha çok bisiklet talebi yinelendi

Etkinliğin sloganı olan “Arabadan in,bisiklete bin”, “Bisiklet Özgürlüktür” mottosunu kullanan süslü kadınlar gerek otomobil sürücüleri gerekse güzergah üzerindeki insanlar tarafından takdirle karşılandılar.