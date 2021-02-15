Sürücü yaralandı

Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde meydana gelen kazada 42 yaşındaki Gülcan Alıcı yaralandı.

Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde saat 11.00 sularında meydana gelen kazada, 42 yaşındaki Gülcan Alıcı, yönetimindeki RE 411 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düştü.

Polis, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini paylaştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün saat 11.00 sıralarında Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde, Gülcan ALICI (K-42), yönetimindeki RE 411 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”