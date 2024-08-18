"Sürecin takipçisi olacağız"

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) son dönemlerde artarak devam eden sorunların teknik boyutlarının araştırılarak netleştirilmesi için Başbakanlık’tan KTMMOB’ye yetki verilmesini talep etti.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın imzası ile Başbakanlığa gönderilen yazıda; halkın öz varlığı olan KIB-TEK’in iş görmez hale getirilmesinin karşısında, “sabotaj” iddiası veya her ne ise yaşananların nedenlerinin ortaya çıkarılması için yapılacak soruşturmada sebep olanların belirlenmesi, yargılanması ve gerekli cezaların alınması için sürecin takipçisi olunacağı da belirtildi.

Başbakanlığa gönderilen yazı:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) son dönemlerde artarak devam etmekte olan sorunların halka, çevreye, sağlığa ve ekonomiye özetle ülkeye verdiği zararlar kabul edilebilir limitleri fazlasıyla aşmıştır. Bu bağlamda son dönemde yaşananların 15/08/2024 tarihinde bir “sabotaj” olabileceği iddiası da Sn. Başbakan Ünal Üstel tarafından ortaya atılmıştır. Bu iddianın araştırılması ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması ve sorumlular ile ilgili yargı sürecinin başlatılması gerekmektedir.

Başbakanlık’tan KIB-TEK’in üretim, iletim ve dağıtım süreçlerinin de içinde bulunduğu duruma etki eden; satın alma süreçleri, makine bakımları ve arızaları, alınan yakıt ve yakıtın niteliği, altyapı, sözleşmeler, yedek parça ve tedariği ile planlama da dahil yaşanan sorunlar ve yaşatılanların teknik boyutlarının araştırılarak netleştirilmesi için KTMMOB’ye yetki verilmesini talep etmekteyiz.

Bu teknik çalışma talebi “sabotaj” olabileceği iddiasının soruşturulmasının sağlıklı değerlendirilmesine direkt etki edecektir.

Halkın öz varlığı kurumumuz KIB-TEK’in iş görmez hale getirilmesinin karşısında, “sabotaj” iddiası veya her ne ise yaşananların nedenlerinin ortaya çıkarılması için yapılacak (yapılmalıdır) soruşturmada sebep olanların belirlenmesi, yargılanması ve gerekli cezaların alınması için sürecin takipçisi olacağımızı da belirtiriz.