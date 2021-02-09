Şüpheli ölümle ilgili 2 tutuklu:  “İki zanlı da olay günü ikametgâhta bulundu”

Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin ölümüyle ilgili 2 arkadaşı tutuklandı. Gönyeli’de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayla bağlantılı oldukları düşünülen iki şahıs hakkında tutukluluk emri verildi.

Mahkemede konuşan polis otopside Elshaify’nin kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun anlaşıldığını söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkım olayla ilgili bulguları aktardı. Özalkım, 3 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin ikametgahının yatak odasında vefat ettiğini belirterek, maktulün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını kaydetti.

Özalkım: “Zanlının kesin sebebi tetkiklerin sonucunda belli olacak”

Polis, maktulün üzerinde 6 Şubat 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tip Uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından otopsi yapıldığını belirtti. Otopside maktulün kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun anlaşıldığını dile getiren Polis çavuşu Özalkım, ancak maktulün kesin ölüm sebebinin tetkiklerin sonucunda belli olacağını ifade etti. Özalkım, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında maktulün babası Khairt Elshaify ile A.Y.K H adlı zanlının telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğine işaret ederek, söz konusu konuşmada ikametgâhta A.M.B.H. adlı zanlının bulunduğu yönünde bir diyalog geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

“iki şahıs da olay günü ikametgâhta bulundu”

Mahkemeden temin edilen derdest emri gereği söz konusu zanlıların Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığına dikkat çeken Özalkım, ayrıca olay günü ikametgâhta iki şahsın daha bulunduğunun öğrenildiğini açıkladı. Özalkım, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların telefonlarında incelemeler yapılacağını, aranmakta olan şahıslarla emarelerin söz konusu olduğunu ve maktulün kesin otopsi sonucunun beklendiğini vurgulayarak, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.