Süpermarket hırsızlığı zanlısı 7 ay sonra yakalandı

Minareliköy'deki bir süpermarketten yaklaşık 5 bin 768 TL değerinde kozmetik ürünleri ve kot pantolon çaldığı iddia edilen R.T., Kermiya Geçiş Noktası'ndan Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yaptığı sırada yakalanarak tutuklandı. Mahkeme, turist statüsündeki zanlının 7 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ahmet Ardıç, zanlının 30 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında alışveriş yapmak için girdiği süpermarkette, toplam değeri 5 bin 767,94 TL olan bir adet Rexona marka deodorant, bir adet L'Oréal Paris aloe vera suyu, bir adet Maxi Cold ısı bandı, bir adet L'Oréal Paris dolgunlaştırıcı krem, bir adet L'Oréal Paris leke karşıtı güneş kremi ile bir adet WhiteBlack marka kot pantolonu alıp ödeme yapmadan marketten ayrıldığını söyledi.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 5 Aralık 2025 tarihinde yapıldığını, aynı gün güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu zanlının suçun ardından aracına binerek bölgeden ayrıldığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden polis, 28 Haziran 2026 tarihinde Kermiya Geçiş Noktası'ndan Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yaptığı sırada yakalanarak tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının turist statüsünde bulunduğunu belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti. Savcı Mine Vehit'in 7 günlük tutukluluk talebini değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yargılanıncaya kadar 7 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.