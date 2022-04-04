Sunat Atun "devlet borçlanma kabiliyetini kaybetti" dedi,  150 Milyon için borçlanma girişimi yaptı

Hükümet yeniden borçlanma kararı aldı. KKTC Merkez Bankası'nda yer alan duyuruya göre, "Maliye Bakanlığı'nın 150 Milyon TL borç talebi için bugün ihaleye çıkıldı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada “devletin borçlanma kabiliyetini kaybettiğini” açıklamasına rağmen aynı gün borç kararı alınması dikkat çekti.

Merkez Bankası’nda açıklanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

KKTC Maliye Bakanlığı’nın 6 Nisan 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere aşağıda yer verilmektedir. Sözkonusu ihalede borçlanılacak tutar 150.000.000.- TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, ihaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir