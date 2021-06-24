Sucuoğlu’ndan Arıklı’ya: “Aklınca beni tehdit ediyor. Sen kimsin?”

Ekonomi ve Enerji Bakanı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın dün akşam bir programda “UBP’de Sucuoğlu kurultayı kazanırsa hükümetten çekiliriz” sözlerine Faiz Sucuoğlu’ndan sert tepki geldi.

YENİDÜZEN’e konuşan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Arıklı’ya “Partisi ikiye bölünmüş durumda, bir vekili istifa ediyor, üyelerinin yarısı partiyle bağını kopardı. Kendi partisiyle uğraşacağına 19 vekili olan UBP‘ye ayar çekmeye çalışıyor, aklınca tehdit ediyor. Sen kimsin?” diyerek yanıt verdi.

Sucuoğlu şunları söyledi:

“Erhan Arıklı bir programda ismimi kullanarak beni ‘Türkiye’nin istemediği kişi’ olarak gösterdi. Erhan bey kanıtlarla beraber çıkıp Türkiye’nin beni neden istemediğini açıklasın o zaman. Benim ismimi her ikide bir ağzına almasın. Eğer benden bahsedecekse iki kez düşünsün. Gerçekten kalite çok düştü. Çocuklar gibi birbirimize laf atıyoruz. Ana sınıf çocuklarına benzedik. Aslında kendisine cevap vermeye bile değmez ama bazen de gerekiyor. Çıkıp herkese laf atıyor sonra ‘Özür dilerim, yanlış anlaşıldım’ cevabını veriyor.

Partisi ikiye bölünmüş durumda, bir vekili istifa ediyor, üyelerinin yarısı partiyle bağını kopardı. Kendi partisiyle uğraşacağına 19 vekili olan UBP’ye ayar çekmeye çalışıyor, aklınca tehdit ediyor. Sen kimsin?

Geçmişte de benim hakkımda yorumlar yapmıştı ama yaptığı yorumların hepsinin içi boştu. Robin Hood gibi olamaya çalışıyor diyeceğim ama çakma Robin Hood... Sosyal mecralarda kendisine yönelik yapılan yorumları izliyor ve kendisi adına ben üzülüyorum. Aslında biraz da tecrübesizliğine veriyorum.”