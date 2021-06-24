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“UBP genel başkanının kim olacağına, UBP'liler karar verir”

“UBP genel başkanının kim olacağına, UBP'liler karar verir”

Taçoy,  “Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sn. Erhan Arıklı, UBP sayesinde hayal edemeyeceği bir makama gelmiş ancak verdiği demeçlerle UBP'yi hedef aldığının farkında bile değil” dedi.

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“UBP’de Sucuoğlu kazanırsa hükümetten çekiliriz” açıklaması ile hükümette tartışmaya neden olan Erhan Arıklı’ya UBP Milletvekili Hasan Taçoy tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Taçoy,  “Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sn. Erhan Arıklı, UBP sayesinde hayal edemeyeceği bir makama gelmiş ancak verdiği demeçlerle UBP'yi hedef aldığının farkında bile değil” dedi.

“Her şeyden önce şunu bilmeli ki; UBP genel başkanının kim olacağına, UBP'liler karar verir. Kiminle koalisyona girileceğine de UBP yetkili kurulları karar verir” diyen Taçoy,

“Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin UBP kurultayına yönelik telkini varsa, bizim bilmediğimiz ve kendi bildiği ne varsa sayın Arıklı açıklamalıdır. Türkiye'den kendisine kim, ‘şu aday seçilirse hükümetten çekil biz bunu istemiyoruz’ dedi, açıklamalıdır” şeklinde konuştu.

Taçoy  “Bu açıklamalar Sn. Arıklı'nın haddi olmadığı gibi, beklentimiz UBP Genel başkanlığını geçici olarak yürüten Sn. Ersan Saner'in de kendisine gerekli en ağır cevabı vermesidir.

Bir UBP'liyi bir makama ancak UBP'liler getirir ve UBP'liler götürür” diye konuştu.

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