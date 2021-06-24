“Sucuoğlu sert ve seviyesiz, seçilirse hükümette yer almayız”

Hükümette iplerin gerilmesine neden olan Sucuoğlu-Arıklı polemiğinde bir açıklama da yeniden Erhan Arıklı’dan geldi.

“UBP’de Sucuoğlu kazanırsa hükümetten çekiliriz” açıklamasını tekrar eden Arıklı, Sucuoğlu’na hitaben “Sizin seçilmeniz halinde, Parti yetkili kurullarım ne der bilmem. Ama kişisel düşüncem, Hükümetten derhal ayrılmamız gerektiği yönündedir” dedi.

Arıklı, “Sayın Sucuoğlu, benim bu demecim UBP’nin kurultayına müdahale değildir. Bir durum tespiti ve YDP’nin olası bir durumda alacağı pozisyonun önceden ortaya konulmasıdır. Bu da bizim en doğal hakkımızdır. Tehdit veya şantaj hiç değildir” diye konuştu.

İşte Arıklı’nın açıklaması:

ZORUNLU AÇIKLAMA

Dün akşam Kanal T de katıldığım bir programda güncel sorulara da cevap verdim...

Gelen bir soru üzerine UBP de Sayın Faiz Sucuğlunun kazanması halinde, YDP olarak Hükümetteki pozisyonumuzu tekrar gözden geçireceğimizi, kişisel tercihimin Hükümetten çekilme yönünde olacağını ama son sözü parti yetkili kurullarımın söyleyeceğini söyledim.

Ayrıca şunları da ilave ettim; Biz YDP olarak şu anda tek bir milletvekiline sahibiz. Bizim çekilmemiz, hükümetin devamını etkilemez. Zaroğlu’nun desteği ile bu hükümet, 26 ile bizsiz de yoluna devam eder. Bir sıkıntı olmaz"

Bu açıklamama Sayın Sucuoğlu sert ve seviyesiz bir tepki gösterdi.

İşte cevabım; Sayın Sucuoğlu, benim bu demecim UBP’nin kurultayına müdahale değildir. Bir durum tespiti ve YDP’nin olası bir durumda alacağı pozisyonun önceden ortaya konulmasıdır. Bu da bizim en doğal hakkımızdır. Tehdit veya şantaj hiç değildir.

Bir kez daha söylüyorum; Sizin seçilmeniz halinde, Parti yetkili kurullarım ne der bilmem. Ama kişisel düşüncem, Hükümetten derhal ayrılmamız gerektiği yönündedir.

Sizin başbakan olmanız halinde, bizsiz de yürüyebilecek bir Hükümette biz niye olalım?

Böylece Ekonomi Bakanlığı da sizin elinize geçer. Benim keyfi olarak zevk için yaptığım bahsettiğiniz zamları geri alırsınız. Bu zeka ve yeteneğin siz de fazlası ile var olduğuna eminim.

Ayrıca siz daha önce başka hükümet formüllerinin de olduğunu söylememiş mi idiniz. Buyurun peşinen elinizi rahatlatıyorum."