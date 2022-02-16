Hükümet kurma çalışmaları kapsamında dört siyasi parti ile geçtiğimiz hafta peş peşe gerçekleştiren görüşmelerin ardından ikinci resmi temasların ne zaman ve hangi partilerle başlayacağı halen netlik kazanmadı.

Kamuoyunda konuşulan farklı hükümet modellerini YENİDÜZEN’e değerlendiren UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, tüm partilerle ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti. UBP-DP-YDP hükümet modelinin ‘biraz öne çıktığını’ ifade eden Sucuoğlu, “Hükümet kuruldu söylemleri yanlış, görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

CTP’nin UBP’nin ‘önerilerine’ karşılık sunduğu bir dizi yanıta bugün yeni bir cevap verileceğini söyleyen Sucuoğlu, sadece federal çözüm maddesinde ters düşüldüğünü savundu.

Fehime ALASYA

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevinin alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun "27 ile hükümet kurmak istemiyorum" söylemi ile siyasi partiler arasında başlayan gayri resmi temaslar dün de sürdü.

Dört siyasi parti ile geçtiğimiz hafta peş peşe gerçekleştiren görüşmelerin ardından ikinci resmi temasların ne zaman ve hangi partilerle başlayacağı ise halen netlik kazanmadı.

Kamuoyunda farklı hükümet modelleri konuşulurken, Anayasa’ya göre 22 Şubat’ta sona erecek olan 15 günlük süreçte de son haftaya girildi.

Hükümeti kurma görevi çalışmalarının tüm partilerle sürdüğünü belirten UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-DP-YDP hükümet modelinin ‘biraz öne çıktığını’ ifade etse de, “Hükümet kuruldu söylemleri yanlış, görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

CTP’nin UBP’nin ‘önerilerine’ karşılık sunduğu bir dizi yanıta karşılık bugün de yeni bir yazılı yanıtın yeniden CTP’ye ulaştırılacağını ifade eden Sucuoğlu, sadece federal çözüm maddesinde ters düşüldüğünü savundu.

CTP’nin yazılı olarak görüşlerinin iletilmesinin ardından dün akşamüzeri itibariyle herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Zaten hükümet başka bir formülle, UBP-DP-YDP modeliyle kurulmuş gibi görülüyor. Bu yöndeki haberler bize bunu gösteriyor” dedi.

Halkın Partisi’nin 27 vekille oluşacak ikili hükümet teklifine halen resmi yanıt almadıklarını ifade eden Parti Başkanı Kudret Özersay, süreç ilerledikçe daha farklı hükümet modellerinin ön plana çıktığını işaret ederek, “UBP-DP-YDP hükümetinde çok olumlu bir gelecek görülmüyor” değerlendirmesi yaptı.

Hükümet modelinde herhangi bir şekillenme olmadığını ifade eden YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, UBP ile ‘el altından’ gayri resmi görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu:

“Görüşmeler sürüyor, CTP’ye yanıtımız bugün ulaşacak”

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında tüm partilerle olan görüşmelerin dün de sürdüğünü anlatan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP’nin UBP’nin ‘önerilerine’ karşılık sunduğu ve bir dizi yanıtı içeren belgeyi değerlendirdi.

CTP’den alınan bu yanıta karşılık bugün de yeni bir yazılı yanıtın yeniden CTP’ye ulaştırılacağını anlatan Sucuoğlu, sadece federal çözüm maddesinde ters düşüldüğünü kaydetti.

Sucuoğlu, söz konusu maddeyle ilgili “Dış politikadaki düşünceler sabit, bunu bırakın gelin iç siyasete yönelelim, dış siyaset zaten 50 yıldır devam ediyor, bunu kapatıp halkın önünü açalım dedik. Düze çıkıp yine çekişmeye devam ederiz dedik ama…” yorumunu yaptı.

CTP’nin sunduğu diğer maddelerde sıkıntı bulunmadığı görüşünü de paylaşan Sucuoğlu, “ Euro’nun kullanılmasına ilişkin” ise iki parti arasındaki verilerin çok ters olduğunu anlattı. Sucuoğlu, buna rağmen konunun her iki partinin de verileri ile yeniden ele alınabileceğine değindi.

Sucuoğlu, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Euro konusunda da hep beraber oturup hangisi toplum menfaati için en iyisiyse onu yapalım. Bize gelen bilgilerle onlardaki bilgilerde çelişkiler var. Bunları oturup yeniden konuşalım dedik. Ciddi olduğumuzu, ülkenin bu uzlaşıya ihtiyacı olduğunu söyledik.”

“UBP-DP-YDP modelinde pürüzler var, halen görüşüyoruz”

UBP-DP-YDP hükümet modelinin daha ağırlıklı bir seçenek olmadığına da değinen Sucuoğlu, söz konusu modelin ‘biraz öne çıktığını’ ifade etti, “Bu iş henüz bitmedi. Hükümet kuruldu söylemleri yanlış, görüşmelerimiz sürüyor. Bu modelde de pürüzler var, halen görüşüyoruz” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Hükümet UBP-DP-YDP modeliyle kurulmuş gibi görülüyor”

CTP’nin yazılı olarak görüşlerinin iletilmesinin ardından herhangi bir gelişme olmadığını belirten CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, dün akşamüstü itibariyle yazılı veya sözlü yanıt almadıklarını belirtti.

Sorakın, “Zaten hükümet başka bir formülle, UBP-DP-YDP modeliyle kurulmuş gibi görülüyor. Bu yöndeki haberler bize bunu gösteriyor.” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay:

“UBP-DP-YDP hükümetinde çok olumlu bir gelecek görülmüyor”

HP ile resmi temaslarda bulunan birinin olmadığını kaydeden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “İkili hükümet önerisini düşüneceklerini söylediler ama yanıt vermediler. Biz hala yanıt bekliyoruz. Aynı noktadayız.” dedi.

Süreç geciktikçe daha farklı hükümet modellerinin ön plana çıktığını da işaret eden Özersay, UBP-DP-YDP hükümet modelini YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Bazı hatırlatmalarda bulunan Özersay, “Son bir yıldır zaten ülkeyi bu hükümetler yönetmeye çalışıyor, yönettiğini sanıyor, bu yapı zaten vardı. Son bir yıldır ülkede sağlık, akaryakıt, elektrik kurumunun geldiği noktadaki hususlarda bu yönetimin ne kadar iyi olduğu herkesin gözü önünde. Ülke ne duruma geldi, iyi yönetimde ciddi bir başarısızlık ortadaydı.” dedi.

Seçim öncesi UBP-DP-YDP hükümetini anımsatan Özersay, önceki hükümetin devamı niteliğinde bir yapının ortaya çıkması durumunda çok olumlu bir gelecek görülmeyeceğini anlattı. Özersay, “Tabi ki bunu zaman gösterecek ama bu tecrübeyle sabittir” yorumunda bulundu.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı:

“UBP ile ‘el altından’ gayri resmi görüşmeler sürüyor”

Hükümet modelinde herhangi bir şekillenme olmadığını ifade eden YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, UBP ile ‘el altından’ gayri resmi görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

UBP’nin birinci alternatifi olan ‘CTP ile mektuplaşmanın bitmesini beklediklerini’ dile getiren Arıklı, bu görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda UBP ile resmi görüşmeye geçeceklerini belirtti. Arıklı, dün itibariyle kendileriyle henüz resmi görüşme için temas kurulmadığının da altını çizdi, “CTP alternatifi kapanmadan resmi görüşme yapmak doğru değil.” şeklinde konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu:

“Sorumluluktan kaçmayacağız”

Hükümet kurma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Hükümeti kurma görevini almasının ardından DP’yi ziyaret ettiğini, görüşlerini karşılıklı olarak paylaştıklarını ancak bu görüşmeden sonra herhangi ikinci bir resmi görüşme yapılmadığını söyledi.

Ataoğlu, UBP’nin değerlendirmelerini tamamlayarak ikinci kez görüşme talebinde bulunması halinde buna hazır olacaklarını ifade etti.

Ataoğlu, birçok alternatif hükümet modelinin konuşulduğunu ifade ederek, sorumluluktan kaçmayacaklarını, tüm alternatif modellere açık olduklarını ve muhalefette kalsalar da ülkedeki sıkıntıların çözümü için katkı vermeye çalışacaklarını kaydetti. Ataoğlu, sürecin hızlı şekilde tamamlanmasının önemine de vurgu yaptı.

Ataoğlu bu açıklamaları BRT’de katıldığı ’18’inci Saat’ programında yaptı.

ANAYASA NE DİYOR?

‘EN GEÇ 15 GÜNDE TAMAMLA YA DA GÖREVİ GERİ VER’

Anayasa’nın 106’ncı maddesi Bakanlar Kurulunun Oluşumu’nu düzenliyor.

İlgili maddeye göre; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir.

Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan her milletvekili, bu görevini en geç on beş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlüdür.