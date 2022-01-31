Sucuoğlu-Ataoğlu buluştu: 8+2 önerisi

Siyasi Kulis

- UBP, yeni bir üçlü koalisyon için DP ve HP’ye birer bakanlık önerdi.

- Özellikle DP içinde geçmiş iki hükümet dönemindeki gibi 2 bakanlık talebi var, Başkan Ataoğlu sessizliğini koruyor.

- Sucuoğlu-Ataoğlu bir otelde buluştu, görüştü. DP Genel Başkanı Ataoğlu’nun da öncesinde YDP Genel Başkanı Arıklı’yla görüştüğü öğrenildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, yeni koalisyon hükümeti için ilk görüşmesini Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile yaptı. Sucuoğlu ile Ataoğlu özel bir otelde bir araya geldi, hem ikili hem de üçlü koalisyon formülleri masaya yatırıldı.

Sucuoğlu’nun “üçlü hükümet” formülünde Demokrat Parti ve Halkın Partisi (HP)’ye birer bakanlık önereceği, 8 + 2 bakanlık formülünü gündeme getirdiği, Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’yi de pazarlık unsuru olarak öne sürdüğü iddia edildi.

İlk gayrı resmi görüşmelerde Demokrat Parti ve Halkın Partisi’yle birer bakanlık ve hükümet programı içeriğindeki ana unsurların ele alındığı bildirildi.

14 kişiyle Parti Meclisi

Demokrat Parti’de önceki gün Başkan Fikri Ataoğlu önce parti yönetiminin tek tek görüşlerini aldı, sonra Parti Meclisi’ni topladı.

Demokrat Parti, Parti Meclisi toplantısına sadece 14 kişinin katıldığı öğrenildi, özellikle seçimde sandıktan çıkmayan kimi önemli isimlerin toplantılara katılmaması dikkat çekti.

Demokrat Parti içerisinde “2 bakanlık olmazsa koalisyona girilmemesi” yönünde kulisler de dikkat çekiyor, YENİDÜZEN’e konuşan bir kaynak, “DP, en son iki koalisyonda seçimden 5’inci parti çıkmasına rağmen 2 bakanlıkla yer almıştı, bu kez 3’üncü parti olarak girdiğimiz Meclis’te tek bakanlık kabul edilemez” dedi.

Demokrat Parti’de Fikri Ataoğlu yeniden Turizm Bakanlığı’nı talep ederken, diğer iki milletvekilinden Serhat Akpınar’ın Eğitim, Hasan Tosunoğlu’nun ise Ulaştırma ya da Ekonomi bakanlıkları beklentisinde olduğu öğrenildi.

DP’de koalisyon görüşmeleri için Genel Başkan Fikri Ataoğlu görevlendirildi.

Öte yandan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da önceki gün görüşme yaptıkları elde edilen bilgiler arasında…

Sucuoğlu tam yetkili

Ulusal Birlik Partisi de hem Merkez Yürütme Kurulu hem de Parti Meclisi’nde seçim sonrası süreci ayrıca ilk gayrı resmi görüşmeleri değerlendirdi.

Başkan Sucuoğlu’na görüşmeleri yürütmesi için tam yetki verildi.

UBP’den bir kaynak DP ve HP’ye “birer bakanlık” önerisi yapıldığını doğruladı, özellikle Halkın Partisi’yle “aracılar vasıtası” ile görüşme yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Halkın Partisi’ne Dışişleri Bakanlığı önerilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu, Kudret Özersay’ın Dışişleri Bakanlığı’na sıcak baktığını söylediği de öne sürüldü.

“Karma oy kaldırılsın” koşulu

Ulusal Birlik Partisi koalisyon görüşmelerinde “karma oy kaldırılsın” koşulunu da masaya getirecek.

UBP’nin CTP’ye de koalisyon önereceği ancak bunun “siyasi nezaket” ya da “iletişim” olarak öne çıkacağı, UBP-CTP hükümeti yönünde bir beklenti olmadığı ya da bu yönde bir sinyal alınmadı konuşuluyor.

UBP’de yeni isimler beklentide

UBP’de yıllardır hep aynı isimlerin bakanlık görevine gelmesinden rahatsızlık duyan ve Meclis’e ilk kez giren isimlere de görev verilerek, yenilenme beklentisi içinde olan bir grup var.

Girne’de İzlem Gürçağ yeni dönemde bakanlık için adı geçen isimlerden biri… Zorlu Töre ise Meclis Başkanlığı için talebini gündeme taşıdı.

Lefkoşa’da Ahmet Savaşan ve Alişan Şan, Güzelyurt’ta Ziya Öztürkler, İskele’de Yasemi Öztürk ve Emrah Yeşilırmak isimleri, UBP’de yenilenme için kabinede yer almaları yönünde konuşuluyor.

Başbakan’ın sözleri

UBP lideri Faiz Sucuoğlu’nun seçim öncesi vaatleri nedeniyle hükümet programının nasıl oluşacağı da merak konusu…

Sucuoğlu, Kripto Para Yasası, Elektronik Şans Oyunları Yasası, Forex Yasası gibi yasaların yanı sıra yabancılara ev satın alma hakkının artırılması sözü vermiş, Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi ve özellikle iş dünyası ile esnafa yönelik destek programlarını öne çıkarmıştı.

Yeni Ercan Havaalanı, yeni geçiş noktaları, belediyelerin birleştirilmesi, Turizm ve Yükseköğrenimde teşvik programları, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yatırım, yeni hastaneler gibi başlıklar yeni hükümet programını bekliyor.

Yeni hükümetin ana gündemini ise bütçe açıkları oluşturuyor.