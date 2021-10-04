Stewart’ın atanmasına güneyden yeşil ışık
Kıbrıslı Rum liderliği, görev süresi dolan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın yerine, Kanadalı Colin Stewart’ın atanmasına onay verdi.
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Kıbrıslı Rum liderliği, görev süresi dolan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın yerine, Kanadalı Colin Stewart’ın atanmasına onay verdi.
Stewart’ın BM Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasına onay verdiğini teyit ettiklerini belirten Alithia gazetesi, Stewart’ın önceden BM Genel Sekreteri’nin Batı Sahra’daki özel temsilcisi olarak hizmet verdiğini ekledi.
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Etiketler : birleşmiş milletler, colin stewart