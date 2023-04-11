Stewart, Olgun ve Menelau'yla görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, iki toplumun müzakerecileri Menelaos Menelau ve Ergün Olgun'la bir araya geldiğini açıkladı.

Toplantıda iki toplumlu teknik komiyelerin çalışmaları ve adada ortak ilgi alanına dair diğer konular görüşüldü.

Kültür, Kriz Yönetimi, Ekonomik ve Ticari İlişkiler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komiteleri'nin aktiviteleri dahil çeşitli konuların ele alındığı görüşmede Colin Stewart iki toplumun önümüzdeki günlerdeki Paska ve Bayram kutlamaları nedeniyle iyi dileklerini iletti. (UN Cyprus Talks'tan çeviri: YENİDÜZEN)