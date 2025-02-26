Stewart: "Kuzeyin ekonomik izolasyonu, kuzeyde yaşayan insanlar için ciddi bir baş ağrısı ve sıkıntı"

Kıbrıs Diyalog Forumu, ada genelindeki ekonomi ve işgücü verilerini içeren dijital veri tabanı ‘İşgücü Piyasası Rehberi’ni, Ledra Palace Otel’de bugün düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Kıbrıs’ta ortak iş gücü piyasası istatistikleri ve veri tabanının, ilk kez ortak bir platformda toplandığı rehber, üç dilli olarak hazırlandı.

Etkinlikte konuşma yapan BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, “Kuzeyin ekonomik izolasyonunun, kuzeyde yaşayan insanlar için ciddi bir baş ağrısı ve sıkıntı yarattığını” söyledi.

Etkinlikte ayrıca, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ve paydaş kuruluşların temsilcileri de konuşma yaptı.

Stewart: “Siyasi çözümün mihenk taşlarından biri bu tarz girişimler”

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Collin Stewart açılış konuşmasında, ortak bilgiler içeren böylesi rehber hazırlamanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Adada tek taraflı anlatılar olduğuna işaret eden Stewart, bunun aşılması adına rehberin önemli olduğunu belirtti.

Projeye AB’nin verdiği desteğin de önemli olduğunu söyleyen Stewart, bu gibi çalışmaların iki taraf arasındaki etkileşimin artmasına ve çözüme yardımcı olacağını kaydetti.

Kendilerinin de toplumlararası etkileşimin artması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Stewart, insanları temasa teşvikin çok önemli olduğunu vurguladı.

Stewart, milyonlarca insanın ekonomik nedenlerle Kuzey ile Güney Kıbrıs arasında seyahat ettiğini söyleyen ve ekonomiye odaklanmanın önemli olduğunu belirterek, siyasi çözümün mihenk taşlarından birinin bu tarz girişimler olduğunu kaydetti.

“Kuzeyin ekonomik izolasyonu, kuzeyde yaşayan insanlar için ciddi bir baş ağrısı ve sıkıntı”

İki taraf arasındaki ekonomik farkın Kıbrıs sorunu açısından en can sıkıcı noktalardan biri olduğunu söyleyen Stewart, “Kuzeyin ekonomik izolasyonunun, kuzeyde yaşayan insanlar için ciddi bir baş ağrısı ve sıkıntı yarattığını” söyledi.

“50 yıldır toplanan ampirik veriler de bunun böyle olduğunu gösteriyor. Maalesef çözüm süreciyle ilgili tedbirler, olumlu neticelere imza atmadı” diyen Stewart, "Ada’nın kuzeyinin ekonomik olarak Türkiye’ye daha da bağımlı hale geldiğini, Güney ile Kuzey arasındaki ekonomik bağın zaman içerisinde izolasyondan dolayı kaybolduğunu" ifade etti.

Tüm bu sebeplerde dolayı, bu tarz çalışmalar, toplantılar ve etkinliklerin önemli olduğunu kaydeden Stewart, Kıbrıs Diyalog Forumu’nun çalışmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Bertezzolo: “Rehber, sorunlara çözümler bulabilmemiz ve kanıta dayalı politikalar belirleyebilmemiz adına kritik”

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, etkinlikte yaptığı konuşmada rehberin katılımcı çalışma grubunda yer alan örgütlerin zorlu çalışmaları sonucu ortaya çıktığını söyledi, katkı koyan örgütleri kutladı.

Rehberin daha önce bütünlüklü ve kolayca erişilebilir halde olmayan bilgileri bir araya getirdiğini dile getiren Bertezzolo, çalışmanın bu durumu ortadan kaldırdığını kaydetti.

Bertezzolo, adada benimsenen tavırların bazen yanlış varsayımlar ya da bilgi eksikliklerine dayanabildiğini söyleyerek, “Rehber sorunlara çözümler bulabilmemiz ve kanıta dayalı politikalar belirleyebilmemiz adına kritik” dedi.

Rehberle ilgili çalışmanın devamının gelmesi ve politika önerileri ile desteklenmesi temennisinde bulunan Bertezzolo, müzakerelerin kısa süre içinde başlamasının beklendiğini anımsatarak, rehberin bu açıdan da önemli olduğunu anlattı.

“Rehberi hazırlarken yaptığınız tartışmalar bile bir orta yolun bulunabileceğini ortak bir tavır belirlenebileceğini gösterir” diyen Bertezzolo, iş birliğinin gelecek için umut verdiğini dile getirdi.

Charalambous: “Çözüm açısından umut verici”

Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Sotiroulla Charalambous, müzakerelerin başlamasının söz konusu olduğu böyle bir dönemde bu çalışmanın önemli olduğunu kaydetti, bunun çözüm açısından umut verici olduğunu söyledi.

Tek sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç olduğunu ifade eden Charalambous, rehberin atacakları ortak adımlar için bir yol gösterici olması dileğini ifade etti.

Kolozali: “Çözümün sürdürülebilir olması için sosyal ve ekonomik ilişkiler önemli”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Semih Kolozali, istatistik bilgiye ulaşmada yaşanan sıkıntılara değindi. Kolozali ulaşılacak çözümün sürdürülebilir olması için sosyal ve ekonomik ilişkilerin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kolozali, bu açıdan rehberin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bahçeci: “İstatistiki veri geleceği planlamak için önemli”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci, istatistiki verilerin geleceği planlamak için önem arz ettiğine işaret etti.

Çalışmanın sadece rakamlardan ibaret olmadığını, ekonomik uyum ve iş dünyasının geleceği açısından da önemli olduğunu anlatan Bahçeci, ne yönde politikalar uygulanması gerektiğinin rehberde yer alan bilgilerden hareketle görülebildiğini belirtti.

Panayiotou: “Amaç iki toplum arasında ekonomik uyumu sağlamak ve sağlıklı bir işgücü piyasası oluşturmak”

Kıbrıs İşveren ve Sanayi Birliği (OEB) Başkan Yardımcısı Lena Panayiotou, amacın iki toplum arasında ekonomik uyumu sağlamak ve sağlıklı bir işgücü piyasası oluşturmak olduğunu dile getirdi. Panayiotou, istatistiki verilerin her zaman kıyaslanabilir olmadığını ancak önemli olanın bu verilerin erişilebilir olması ve çözüm sürecine katkı sağlayacak şekilde kullanılması olduğunu belirtti.

İleri: “İş birliği yalnızca iş dünyası için değil toplumlar için de faydalı”

Rehberin hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, bu iş birliğinin yalnızca iş dünyası için değil toplumlar için faydalı olacak bir adım olduğunu anlattı.

İleri, işgücü piyasasının sadece işveren ve çalışanlar arasında değil STK’lar hükümetler ve diğer paydaşlar arasında da diyalog gerektirdiğini vurgulayarak bunun mümkün olması için doğru ve güncel verilerin kritik önem taşıdığını belirtti.

Paschalides: “Rehber barış sürecine katkı koyacak”

Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) Başkanı Stavros Stavrou adına konuşan Leonidas Paschalides, rehberin barış sürecine katkı koyacağına inanç belirtti. Paschalides, hem çözümden önce hem çözümden sonra yapılması gerekenleri gösteren rehberin, önemli bilgiler içerdiğini dile getirdi.

Bıçaklı: “Rehberde olası bir çözüm sonrasında nasıl adımlar atılması gerektiğine dair önemli veriler var”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, rehberin olası bir çözüm sonrasında nasıl adımlar atılması gerektiğine dair önemli veriler içerdiğini dile getirdi.

Bıçaklı, işçilerin geçişlerde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek geçiş kapısı sayısının ciddi şekilde artırılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Argyrides: “İşgücü piyasası konusu müzakereler kapsamına alınmalı”

Kıbrıs İşçi Konfederasyonu (SEK) Genel Sekreteri Andreas Matsas adına konuşan Panikos Argyrides ise Kıbrıs Diyalog Forumu’na ilk günden beri destek verdiklerini söyleyerek oluşumun önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Sendikalar arasında güzel bir iş birliği sağladıklarını anlatan Argyrides, rehberin sürekli güncelleneceğini söyledi. Argyrides, rehberin müzakereler için de bir çerçeve sağladığını dile getirerek, işgücü piyasasının müzakereler kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.

Rehber hakkında

İş gücü istatistiklerine yönelik Kıbrıs’ın tamamından verilerinin yer aldığı rehber 17 örgütün yer aldığı Kıbrıs Diyalog Forumu İşgücü Piyasası Çalışma Grubu tarafından hazırlandı.

Çalışma Grubu’nda, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO), Kıbrıs İşçi Konfederasyonu (SEK), Kıbrıs Amme Memurları Sendikası (PASYDY), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE), Kıbrıs İşveren ve Sanayi Birliği (OEB), Kıbrıs Otel Birliği (PASYXE), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Democratic Rally (DİSİ) yer aldı.

Rehber 100’den fazla etkileşimli tablo içeriyor. Ücretler hayat pahalılığı istihdam işsizlik sosyal güvenlik ticaret başlıklarında bilgiler içeren rehbere, Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde, libguides.cydialogue.org/labour adresinden online olarak ulaşılabiliyor.