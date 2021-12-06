Stewart Kıbrıs'ta: Kalıcı barışı elde etme umuduyla geldim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart, Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün çalışmalarını devam ettirmeyi dört gözle beklediğini ve tüm taraflarla güçlü çalışma ilişkileri kurmayı umduğunu ifade etti.



BM’nin yeni Özel Temsilcisi’nin Kıbrıs’a gelişiyle ilgili Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü UNFICYP’ten yapılan basın açıklamasında, Stewart’ın resmi olarak Kıbrıs’la ilgili Genel Sekreter’in Özel Danışman Yardımcısı olacağı belirtildi.



Stewart, görevi 30 Kasımda sona eren Elizabeth Spehar’ın yerine atandı.



Stewart yaptığı açıklamada, “Görevini devraldığım Elizabeth Spehar’ı, UNFICYP ve İyi Niyet misyonuna güçlü liderliğinden dolayı kutlarım. UNFICYP’in tüm Kıbrıslıların yaşamındaki önemi biliyorum” dedi.



Colin Stewart, Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün çalışmalarını devam ettirmeyi dört gözle beklediğini ve tüm taraflarla güçlü çalışma ilişkileri kurmayı ve bir şeyler öğrenmeyi umduğunu, böylelikle birlikte adaya kalıcı bir barış getirilebileceğinden umutlu olabileceklerini söyledi.



Stewart, gelecek haftalarda iki lider, diğer üst düzey yetkililer, sivil toplum temsilcileri, diplomatik misyon şefleri ve ada genelindeki Birleşmiş Milletler ailesiyle görüşecek.



Basın açıklamasına göre, Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Batı Sahra Referandum Misyon Başkanı (MINURSO) (2017-2021) olarak görev yapan Stewart’ın, uzun süreli liderlik, diplomasi ve etkin yönetim görevi, barış, güvenlik ve uluslararası sorunlarda 28 yıllık deneyimi bulunuyor.



Colin Stewart, MINURSO’dan önce Addis Ababa’da Afrika Birliği için Birleşmiş Milletler Ofisi’nde Personel Başkanı Yardımcılığı ve Personel Başkanlığı yaptı; Doğu Timor’da (UNMIT) (2007-2009), Birleşmiş Milletler Bütünleşmiş Misyonu’nda Siyasi İşler Şefi ve Personel Başkan Vekilliği dâhil çeşitli Birleşmiş Milletler alan çalışmalarında atamalar aldı.



1990’dan 1997’ye kadar Kanada diplomatlığı yapan, Kanada Laval Üniversitesi’nden mezun olan Stewart, çok İngilizce ve Fransızca konuşuyor.