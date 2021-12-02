Stewart Kıbrıs'a geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Kanadalı Colin Stewart’ın, önümüzdeki hafta başında Kıbrıs’a gelmesinin beklendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kısmi Hareketlilik” başlıklı haberinde, Colin Stewart’ın adaya gelmesi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlerini üstlenmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda kısmi bir hareketlilik yaşanmasının beklendiğini yazdı.

Stewart’ın Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis’le yapacağı görüşmelerin, Kıbrıs sorununu tartışmaların gündemine geri getireceğini kaydeden gazete, Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımlarla ilgili özel bir ağırlığa sahip olan şeyin ise, özel danışman atanması olduğunu ancak bunun henüz netleşmediğini belirtti.

Gazete, tarafların özel danışman konusunda BM’nin bir sonraki hamlesi konusunda beklemede olduklarını kaydetti.

Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, Kıbrıs’taki görevi süresi 30 Kasım’da sona eren Elizabeth Spehar’ın yerine atanan Stewart’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği ve buna paralel olarak BM Barış Gücü Misyon Şefliği görevlerini resmen devralmak için, önümüzdeki haftanın başında Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Kıbrıs’taki BM misyonu açısından ise, Stewart’ın yakın gelecekte adada gerçekleştireceği temasların planlamasının başladığını belirtti.

Colin Stewart’ın ilk görüşeceği kişilerin Tatar ile Anastasiadis olacağını kaydeden gazete, Stewart’ın ayrıca BM Barış Gücü mensupları, Kıbrıs’ta görev yapan yabancı ülkelerin büyükelçileri aynı zamanda Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleriyle de bir araya geleceğini belirtti.

Stewart’ın adaya gelişinin ardından, BM tarafından Stewart’ın yapacağı temaslar konusunda bir açıklama yapılacağını da bildiren gazete, öte yandan Kıbrıs’taki görev süresi geçtiğimiz Salı günü dolan Elizabeth Spehar’ın ise Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ndeki çalışma arkadaşlarıyla vedalaştığını ekledi.