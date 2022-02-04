Stewart ikinci tur görüşme planlıyor iddiası

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le hafta başı görüşen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ikinci tur görüşme planları yaptığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, Colin Stewart’ın, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, özellikle “BM Kıbrıs Özel Danışman” atanması konusunda herhangi bir gelişme sağlayamadığı ancak ikinci tur görüşmeler bulunmayı da planladığını iddia etti.

Tarafların, “Özel Danışman”ın görev ve yetkilerinin neler olacağı konusunda uzlaşamadıklarını hatırlatan gazete, tarafların uzlaşmazlığının sürmesi durumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in atama yapmasının ise beklenmediğini vurguladı.

İngiltere AB Bakanı'ndan iki toplumlu, iki kesimli federasyona destek

Öte yandan, Haravgi gazetesi, İngiltere’nin AB İşleri Bakanı Chris Heaton-Harris’in, ülkesinin Kıbrıs sorununa, BM parametrelerine dayalı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını desteklemeyi sürdüreceğini açıkladığını yazdı.

Habere göre, Harris, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların “Milli Kıbrıs Federasyonu” derneği başkanına gönderdiği yanıt mektubunda, “bu tür bir çözüm modelinin, tarafların endişelerine yanıt verecek kadar geniş bir model olduğunu” belirtti. Harris, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’a ilişkin kararları ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin “Uluslararası tanınmış Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki” (MEB) faaliyetlerini de desteklediğini vurguladı.