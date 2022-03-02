Stewart, iki toplumdan kadınlarla bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, “Kadınlar Yürüyüşü ve Sohbeti”nde adanın her iki tarafından kadınlarla bir araya gelecek.

Kıbrıslı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD) ile Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi (CVAR), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 12 Mart Cumartesi günü, adada iki toplumdan kadınları bir araya getiren “Kadınlar Yürüyüşü ve Sohbeti” (Women’s Walk and Talk) etkinliği düzenliyor.

Etkinlik, saat 10.30’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) interaktif tartışma ile başlayacak. BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve UNFICYP Şefi Colin Stewart tartışma etkinliğine konuk konuşmacı olarak katılacak.

Saat 12.00’de Lefkoşa’da rehber eşliğinde tur ile devam edecek etkinlik, Rüstem Kitabevi’nde verilecek öğle yemeği ile tamamlanacak.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin social@severis.org adresine e-mail göndererek kayıt yaptırması gerekiyor.

İngilizce olarak yapılacak etkinlikte istenilmesi halinde ardıl çeviri yapılacak.

Etkinlik Kovid-19 önlemleri kapsamındaki uygulamalara uygun bir şekilde yapılacak.