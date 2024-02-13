“Steinmeier ‘Imagine‘ projesine desteğini belirtti”

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) Kıbrıs‘ta temaslarda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve heyetini Dayanışma Evi’nde ağırladı

AHDR ile Dayanışma Evi tarafından yapılan ortak açıklamada, dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşliğindeki seçkin heyeti ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ‘Imagine’ projesine desteğini ifade ettiği ve barış eğitiminin değerini vurguladığı bu ziyaretin, Almanya’nın Kıbrıs’ta barışın inşasına olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiğine vurgu yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2017’de Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı‘nın desteğiyle başlatılan ‘Imagine‘ projesi, Kıbrıs’taki toplumların birbirlerine yakınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır.

Proje’nin şimdiki Kıbrıs Türk liderliği tarafından Ekim 2022’de tek taraflı olarak askıya alınmasının da dahil olduğu birçok zorluğa rağmen, proje okul saatleri dışında her iki toplumdan eğitimciler ve öğrenciler arasında diyalog ve iş birliğini sağlamaya devam etmektedir.

AHDR Eş Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Direktörü, Cumhurbaşkanı Steinmeier ve heyetine ziyaret sırasında projenin etkisi ve geniş erişimi hakkında genel bir değerlendirme sundular.

Bu ziyaret, tüm paydaşların projeyi başlangıçta planlandığı gibi yürütülmesine yönelik ortak arzusunu vurgulamakta ve Kıbrıslı toplumlar arasında birlik ve diyalog hedeflerine ulaşma konusundaki umudunu yenilemektedir.

AHDR, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın süregelen desteğini takdir ve minnetle karşılamakta ve Kıbrıs’ta eğitim yoluyla barışın geliştirilmesinde ‘Imagine’ projesinin hassas ve önemli rolünü ilerletmeye ilişkin kararlılığını vurgulamaktadır.

Dernek, ayrıca sürekli çaba ve iş birliği ile ‘Imagine’ projesinin, barış eğitiminde, ayrımcılığın yok edilmesinde ve birlik oluşmasındaki dayanışmanın teşvik edilmesinde anahtar bir rol oynamaya devam edeceğine olan umut ve kararlılığını ifade etmektedir.

AHDR hakkında

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, 2003 yılında Lefkoşa’da kurulmuş, toplumlararası, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. AHDR, herkese çeşitli öğrenme olanaklarına erişim sağlayarak öğretmenler, öğrenciler ve halk arasında diyaloğun, eleştirel düşünmenin ve kültürlerarası anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Daha detaylı ifade edilecek olursa, AHDR, Kıbrıs Tarihi’nin eleştirel ve kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve araştırılmasını cesaretlendirir; eğitimciler ve öğrenciler için Tarih ve Barış/Irkçılık Karşıtı Eğitim ile ilgili olarak sınıf içinde ve dışında paylaşılacak ve kullanılacak ek eğitim materyalleri geliştirir; diyalog ve çoklu bakış açısının önemi konusunda kamuoyunun farkındalığını artırır; Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim yoluyla Barış ve Şiddetsizlik Kültürünü teşvik eder.

AHDR, 2011 yılında Lefkoşa’nın göbeğinde, BM Ara Bölgesi’nde benzersiz bir eğitim, kültür ve toplum merkezi olan Dayanışma Evi’ni (H4C) açmıştır.