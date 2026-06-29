Startups4Peace 2026 için başvurular başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen iki toplumlu yarışma ve mini hızlandırma programı Startups4Peace (Su4P) 2026 için başvurular başladı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 10 Ağustos’a kadar kabul edilecek.

Bu yılki program kapsamında kazanan üç ekipten birinciye 10 bin euro, diğer iki ekibe ise beşer bin euro tohum finansmanı verilecek. Kazanan ekipler ayrıca Kasım ayında Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenecek Web Summit’e katılım fırsatı elde edecek.

Program, Kıbrıs’ta yeni ve inovatif iş fikirleri olan girişimcileri ve startupları bir araya gelmeye, ortak çalışmaya ve Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumu arasında daha yakın ilişkiler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Başarılı başvuru sahipleri, eğitim kamplarında iş fikirlerini geliştirme, test etme ve pazarlama konusunda destek alacak. Katılımcılar ayrıca özel mentörlük desteğinden yararlanacak ve iş fikri sunum yarışmasına katılacak.

Kılavuzlara www.startups4peace.eu adresinden ulaşılabilecek

Programa her iki toplumdan ekipler ve/veya ortaklaşa kurulmuş karma takımlar başvurabilecek. Başvuru kriterleri, kılavuzlar ve başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.startups4peace.eu adresinden ulaşılabilecek.

Startups4Peace, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs’ta ekonomik entegrasyonu destekleyen eunite programının parçası olarak Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın bir birimi olan GIZ International Services tarafından uygulanıyor. Program, Kıbrıs Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), CYENS ve CyprusInno ortaklığında yürütülüyor.