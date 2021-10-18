St Barnabas’ta 22 ay aradan sonra ayin

Kıbrıslı Rumlar, St. Barbanas kilisesinde dün ayin gerçekleştirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, güneyde otobüslerle St. Barnabas kilisesine giden Kıbrıslı Rumların, 22 ay aradan sonra dün kilisede ayin gerçekleştirdiklerini yazdılar.

Haberde, 2021 yılında kilisede gerçekleştirilen bu ilk ayine katılanların sayısı hakkında ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

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