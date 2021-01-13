Spehar, liderlerle görüştü

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşme bir saat 10 dakika sürdü.

Görüşme sonrası basına açıklama yapmayan Spehar'ı, Cumhurbaşkanlığından ayrılırken, Özel Temsilci Ergün Olgun uğurladı.

Spehar - Anastasiadis görüşmesi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar 19 Ocak’ta BM Genel Kurulu’nu bilgilendirmesi öncesinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastaiadis’le de görüştü.

Güney radyosu, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de hazır bulunduğu görüşmenin bugün sabah saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu.

Kıbrıslı Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için 5+1 gayriresmî konferans düzenleme kararı öncesinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Sendonas, Spehar’ın BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne yönelik iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ilgili raporları hakkında bilgi verdiğini ve Anastasiadis’in tezlerini dinlediğini belirtti.