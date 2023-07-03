Sözlü tartışma çıktı, soda şişesi ile burnuna vurdu
Gönyeli' de Yalçın Park içerisinde, aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda M.A.D’nin burnuna cam soda şişesini vurarak, kırılmasına neden olan T.U tutuklandı.
Gönyeli' de Yalçın Park içerisinde, aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda M.A.D’nin burnuna cam soda şişesini vurarak, kırılmasına neden olan T.U tutuklandı.
Zanlı, "Vahim Zarar, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.
Polis memuru Hüseyin Uğur Yörük, olayla ilgili bulguları aktardı.
Yörük, 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Gönyeli' de Yalçın Park içerisinde, T.U’nun aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde M.A.D’nin burnuna, elinde tuttuğu olduğu cam soda şişesini vurduğunu söyledi.
M.A.D’nin burun kemiğinin kırıldığını kaydeden polis, zanlının tespit edilerek tutuklandığını aktardı.
Polis, zanlının verdiği ifadenin teyit tekzip edileceğini belirterek, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu dile getirerek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.