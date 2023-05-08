Sözen: “İsrail-Lübnan işbirliği örnek olabilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin organizasyonuyla rutin olarak düzenlenen Mağusalı Sohbetler etkinliğinin bu haftaki konuşmacısı DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen oldu.

Mağusa’da MAGEM Sakarya Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta “Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” konuşuldu.

MERT: SÖZEN’E TOPLUMU AYDINLATTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan CTP Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cemal Mert, Mağusalı Sohbetler’in bu haftaki konuşmacısı olan DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen’in hem yerel hem de uluslararası önemli platformlarda aydınlatıcı yayınlar yapan, akademik doneler sunan, değerli bir akademisyen olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Sözen’e toplumu aydınlatıcı çalışmalarından ötürü teşekkür eden Mert, pandemi sonrasında dünyada anlaşılmasında zorluk çekilen sosyo-politik ve ekonomik değişimler olduğunu, bu gelişmelerle ilgili Sözen gibi değerli akademisyenler aracılığıyla bilgi edindiklerini söyledi. Dr. Cemal Mert, CTP Mağusa İlçesi’nin Mağusalı Sohbetler panelleri dizisinin devam edeceğini dile getirdi.

SÖZEN: İSRAİL-LÜBNAN İŞBİRLİĞİ ÖRNEK OLABİLİR

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ahmet Sözen, devletler ve ittifaklar arasındaki ilişkilere değinirken, günümüzde devletlerin veya ittifakların belli konularda çatışırken, belli konularda da işbirliği yaptıklarına değindi. Bu yeni durumu İsrail ve Lübnan arasındaki ilişkileri örnek göstererek anlatan Sözen, birbirlerini tanımayan ve savaş halinde olan bu iki ülkenin ABD vasıtasıyla deniz yetki alanlarını sınırlandırmada işbirliği yaptıklarına değindi. Prof. Dr. Ahmet Sözen, benzer bir işbirliği mekanizmasının Türkiye ve Kıbrıs Rum tarafı ile Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafı arasında da kurulabileceğini belirterek, “diplomaside istek olması halinde yapılabilecek çok şey var” dedi. 2010 yılında Doğu Akdeniz’de doğalgazın keşfiyle Kıbrıs sorununun çözülmesi yönünde bir şans doğduğunu ancak o dönemin siyasi gelişmeleri neticesinde bu şansın yitirildiğini ifade eden Sözen, Rusya- Ukrayna Savaşı ile birlikte hem doğalgaz fiyatlarının yükselmesi hem de Rusya gazına alternatif olan Doğu Akdeniz gazının varlığı nedeniyle yeni bir fırsatın doğduğunu bildirdi.

“FARKLI BİR DÖNEME GİRECEĞİZ”

Türkiye’deki seçimlerin ardından oluşacak yönetimin bölgeye etkisi konusunda da görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Ahmet Sözen şöyle konuştu: “Özellikle 14 Mayıs seçimlerinden sonra Erdoğan kazansa da kazanmasa da değişik bir döneme gireceğiz. Bugünden farklı bir döneme gireceğiz. Türk dış politikası geleneksel değidiğimiz ayarlarına mı dönecek yoksa farklı bir kulvarda mı gidecek bunu net göremiyoruz. Dünyadaki gelişmeler o kadar çok hızlandı ki ne olacağını net kestiremiyoruz.

“UKRAYNA KRİZİ BİZE FIRSAT YARATABİLİR”

Kıbrıs sorununu önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ile ilgili hissiyatı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Sözen, “Güneydeki seçim ve Kuzeydeki seçimlerin sonuçlarına baktığınız zaman bizler için en kötü kombinasyon oldu” dedi. Prof. Dr. Ahmet Sözen konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu: “Bir tarafta toplum lideri olarak Ersin Tatar, diğer tarafta da en azından Güney’deki seçimlerdeki üç favori adayla kıyasladığımız zaman olabilecek en statükocu aday olan Nikos Hristodulidis seçimi kazandı. Önümüzdeki kısa vadede iç dinamiklerden hiçbir beklentim yoktur. İç dinamiklerle iki liderliğin inisiyatif göstererek ciddi işbirliği yapacak motivasyonları yoktur. Ancak tabandan tavana doğru motivasyon var mı onu da net göremiyorum. Bu nedenle ancak ve ancak bölgesel ve küresel gelişmelere bakarak belki Türkiye’deki seçimlerden sonra Ukrayna krizinin yarattığı noktadan bir fırsat çıkabilir. Hissiyatım dış dinamikler ile Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’in başka bölgelerinde sorunları çözmek için batıdan gelebilecek bazı inisiyatifiler olabileceğidir.”

Mağusalı Sohbetler bu hafta, “Türkiye ve Yunanistan seçimleri sonrasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” başlığıyla düzenlenecek. 11 Mayıs 2023 Perşembe saat 19:30’da CTP Mağusa İlçe Binası’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Gazeteci-Yazar Dr. Nikolaos Stelya konuşmacı olarak yer alacak.