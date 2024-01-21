“Söz verdik, canla başla çalışıyoruz, beldemiz güzelleşecek”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediyede attıkları adımlara ve icraatlara dikkat çekerek “Belediye başkanlığı görevine başladığım ilk günden itibaren, gerek seçim döneminde gerekse seçimden sonra vermiş olduğum sözleri yerine getirmek başta olmak üzere, beldemizin güzelleştirilmesi, refahının yükseltilmesi, belediye hizmetlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi, sosyal yaşamın kolaylaştırılması alanlarında şeffaf ve verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Belediyenin son dönemdeki sorunların çözümüne ilişkin girişimlerine işaret eden, Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, hemn belediye çalışanlarına teşekkür etti, “Bu kapsamda da planlayarak başladığımız projeleri tek tek 2024 yılı içerisinde bitirmeyi, diğer projelerimizi de aynı hızla hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta yeni Bahçeli köyü su hattı müjdeleyen Kırok, hayırlı uğurlu olsun

“Verdiğimiz sözler hayat bulmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Güzel işleri takdir etmek gerekir. Yoğun bir trafiğe sahip olan Esentepe Ana Yol Kavşağı’nın sokak lambalarının tamir edilmesi uzun zamandan beridir beklenen bir gelişmeydi… Sonunda, belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kavşaktaki ışıklar tamir edildi ve Esentepe bölgesi karanlıktan aydınlığa kavuştu”

Teşekkürler Çatalköy Esentepe Belediyesi elektrik bölümü çalışanları.

Karaağaç kavşağının yapılan çalışmayl aydınlatıldığına işaret eden Kırok, yoğun bir trafiğe sahip olan Esentepe Ana Yol Kavşağı’nın da sokak lambalarının tamir edildiğini söyledi., “Sonunda, belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kavşaktaki ışıklar tamir edildi ve Esentepe bölgesi karanlıktan aydınlığa kavuştu” ifadelerini kullandı.

İşte Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un açıklaması:

Değerli Çatalköy-Esentepe bölge halkım,

25 Aralık 2022 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra, sizlerin de takdiri ile seçildiğim Belediye Başkanlığı görevimde bir yılı geride bıraktım.

Kaybedenin olmayacağı ve kazananın bölge halkı olacağını söylemiştim. Sizlere vaat olarak değil söz olarak verdiğim projeleri, çalışma arkadaşlarım ve ilgili paydaşlar ile bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Söz verdiğim gibi parti rozeti gözetmeksizin herkese ve her kesme aynı mesafede durmanın huzuru ve rahatlığını yaşıyorum.

Belediye başkanlığı görevine başladığım ilk günden itibaren, gerek seçim döneminde gerekse seçimden sonra vermiş olduğum sözleri yerine getirmek başta olmak üzere, beldemizin güzelleştirilmesi, refahının yükseltilmesi, belediye hizmetlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi, sosyal yaşamın kolaylaştırılması alanlarında şeffaf ve verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda da planlayarak başladığımız projeleri tek tek 2024 yılı içerisinde bitirmeyi, diğer projelerimizi de aynı hızla hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Bir yıldır birlikte güzel işlere imza attığımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, şube amiri mesai arkadaşlarım ve tüm belediye emekçileri; bu güzel uyum ve çalışma azminiz için sizlere de gönülden teşekkür ederim.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu görevi layıkıyla, dürüstçe, yılmadan ve yorulmadan sürdüreceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Sevgi ve Saygılarımla…

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı

Ceyhun Kırok