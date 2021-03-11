Soygun ve darp zanlıları yargılanmayı Cezaevi’nde bekleyecek

Lefkoşa’da meydana gelen “Silahlı Soygun, Geceleyin Ev Açma, Yaralama, Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar D.F, M.C.O, A.A, T.A, M.A.A ve İ.Ö dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer 25 Şubat 2021 gecesi, Silah, Balta ve Bıçaklar ile Lefkoşa’da bir eve giren zanlılar ev sakinler, Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’u da darp ettiklerini anımsattı.

Gencer zanlıların ikametgah sahiplerini etkisiz hale getirip pasaportları ile birlikte telefon, özel eşyaları ve paralarını aldıklarını belirtti, soruşturmanın tamamlandığına işaret ederek, zanlıların Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlayabilmek adına 75 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde beklemesine emir verdi.