Soygun meselesinden tutuklandılar, ‘kaçak’ oldukları ortaya çıktı!

Lefkoşa – Ortaköy’de meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan üç zanlı, mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede zanlıların ülkede yasa dışı olarak bulunduğu ortaya çıktı…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili yaşananları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan 3 zanlını, birlikte 2 Mart 2023 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Ortaköy’de, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasında bulunan bir apartmanda müşteki Anthony Martins Idaudu’nun ikametgahına kendileri ile barışmak istemediği gerekçesiyle gidip, ikametgahın yatak odası içerisinde konuştukları bir esnada aralarında çıkan tartışma sonucu müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine ellerli ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi bir şekilde darp ettiklerini anlattı.

“5 bin TL nakit para ve bin 450 USD değerindeki telefonu aldılar”

Zanlıların, bu esnada yatak üzerinde duran 5 bin TL nakit parayı ve bin 450 USD değerindeki Iphone 13 pro max marka cep telefonunu alıp soygun suçunu işlediğini anlatan Polis, adı edileni zorla evden çıkartıp yürüyerek, Lefkoşa Devlet Hastanesi önüne götürtüp bırakarak zorla adam kaçırıp, gelen taksiye binerek uzaklaştıklarını söyledi.

“Gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiler…”

Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar 3 kişinin de tespit edilerek tutuklandığını belirten Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini kaydetti.

“Üçü de kaçak…”

Ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olarak bulunduklarını söyleyen polis memuru, zanlıların davalarında hazır olmaları maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderildiler…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yasal statülerinide dikkate alarak davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemelerine emir verdi.