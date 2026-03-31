“Sosyal yıkımla karşı karşıyayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’li milletvekilleriyle birlikte Meclis Toplantı Salonu’nda basına açıklamalarda bulundu. İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığını dondurma girişimi ve bu kapsamda gerçekleşen eylemlere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

“Bu hükümet krizi yaratan bir hükümettir”

İncirli açıklamasında, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Bu hükümet krizi yaratan bir hükümettir. Krizi yaratan bir hükümetin krizi çözmesi mümkün değil. Bugünden itibaren tek çözüm erken seçimdir” dedi.

Hükümetin Meclis Genel Kurulu’nda sorulara yanıt veremediğini belirten İncirli, “Sorulara yanıt veremediği gibi mali etki analizi oraya koyamadı. Ortaya çıkan kaynağın nerede kullanılacağına ilişkin de herhangi bir cevap alamadık. Büyük bir panik içerisinde insanın cebindeki paraya ellerini sokmayı tercih ettiler” ifadelerini kullandı.

“Halkın tepkisini küçümsediler”

Toplumdan gelen tepkiye ve yapılan eyleme dikkat çeken İncirli, eylemlere katılan yurttaşlara teşekkür ederek, "Bu hükümet halkı küçümsedi ve bu reaksiyonu tahmin etmedi. Hiç istişareyi benimsemeyen bir hükümet var” şeklinde konuştu.

Hem sokakta hem de Meclis’te ciddi bir mücadele verildiğini vurgulayan İncirli, yasa tasarılarının geri çekilmeme ihtimaline işaret ederek, “Yasa tasarılarının geri çekilmeme ihtimali var. Pazartesi günü aynı senaryoyu yaşayabiliriz. Diyalog zemininde ilerlemeleri gerektiğini defalarca hükümete söyledik. Buna hiç kulak asmadılar” açıklamasında bulundu.

“Ortaya çıkan gerginlik hükümetten dolayı oldu”

İncirli, dün eylem kapsamında binlerce insanın Meclis önüne geldigini kaydederek, "Seslerini yükseltip orada bulundular. Ortaya çıkan gerginlik hükümetten dolayı oldu. Eylemcilere biber gazı ve basınçlı su sıkıldı. Bunlar hiç arzu etmediğimiz görüntülerdir” dedi.

Yaşananların diyalog eksikliğinden kaynaklandığını dikkat çeken İncirli, “Bizler konuşarak anlaşan insanlarız. Konuşmayı bilmeyen bir hükümetin görevde olmasından dolayı bunlar yaşandı” ifadelerini kullandı.

“Tasarı yasallaşırsa ekonomik daralma yaşanacak"

İncirli, yasa tasarısının yasallaşması halinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek, “Eğer bu tasarı yasallaşırsa ekonomik daralma yaşanacak. Sadece kamu çalışanları değil özel sektör çalışanları da derinden etkilenecek” diye konuştu.

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İncirli, “Biz savaşa korkunç bir borç yüküyle ve devletin gelir gider dengesinin olmadığı bir dönemde yakalandık. Hükümet de ‘tasarruf adı altında’ doğrudan halkın cebine saldırmak tercihinde bulundu. Yoksulluk gelecek. Bu yapılan krizin etkilerinin halka devretme hareketidir” açıklamasında bulundu.

“Sosyal yıkımla karşı karşıyayız”

İncirli, bu hükümetin kendi aklının kestiğini yaptığına vurgu yaparak, "Aslında devletlerin görevi ekonomide dengeleyici olmaktır. Can damarımız olan bütün alanların ayakta kalabilmesi için uğraşılması gerekiyordu. Bu saatten sonra sosyal yıkımla da karşı karşıyayız” dedi.

Hükümetin aldığı kararların etkilerini değerlendiremediğini kaydederek, “Aldıkları kararın etkilerini değerlendiremeyecek bir akıl tutulması içindeler. Hükümetin samimi olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki genel duruma ilişkin de değerlendirme yapan İncirli, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Böylesi bir dönemde üretim ve hizmet alanlarına destek oluşturabilecek bir hükümetin olması çok önemlidir. Memleketi bolluk durumundan sefalete sürüklediler. Ülkede yaşayan ve nefes alıp veren hiç kimse huzurlu değil."

“Tasarı geri çekilmeli, erken seçim yapılmalı”

İncirli, erken seçim çağrısını yineleyerek, “Bizim çağrımız çok net. Hayat pahalılığını donduran yasa tasarıları geri çekilmeli. Ama bunu yapacaklarını sanmıyorum. Yapılması gereken erken genel seçimdir. Bu hükümet iktidarda kaldığı sürece kimseye rahat yüzü yok” diye konuştu.

CTP olarak çözüm önerilerine sahip olduklarını belirten İncirli, “Biz CTP olarak bu hükümetin yarattığı krizden ülkeyi çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Gerekli çalışmaları da yaptık. Halkın talebinin değişim olduğunu biliyoruz. Şeffaf ve hesap verilebilir bir yapı oluşturabiliriz” açıklamasında bulundu.

"Dilerim akılları başlarına gelir ve 45 gün içinde erken genel seçimi gerçekleştiririz"

YENİDÜZEN muhabiri Recep Dal’ın erken seçim ihtimaline ilişkin sorusuna da yanıt veren İncirli, “İnsan ülkesine bu kadar zarar verdiğini bile bile neden ısrar eder? Dilerim akılları başlarına gelir ve 45 gün içinde erken genel seçimi gerçekleştiririz” dedi.