‘Sosyal mesafesiz’ UBP Kurultayı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yeni genel başkanını seçeceği kurultay bugün yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00'da başlaması beklenen Olağanüstü kurultay 45 dakikalı gecikmeyle başladı. Pandemi gölgesinde yapılan kurultayda sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti.

Sosyal mesafe hiçe sayılıyor...

Pandemi gölgesinde yapılacak olan kurultayda alana girişte katılımcılara mini dezenfektanların dağıtılmasını karşın sosyal mesafenin hiçe sayıldığı gözlemlendi.

Yoğun katılım, girişte izdiham

Kurultayın henüz başlamamasına karşın çok sayıda seçmen katılım gösteriyor. Seçmenler, salonun giriş kapısında uzun kuyruk oluşturdu. Özellikle giriş kapısında adeta izdiham yaşandı.

Salonun girişine oy kullanmak için alınan onlarca üye dakikalardır bu dar ve havasız alanda bekletiliyor. Birçok üye "Bu salgın günlerinde bize reva görülen bu mu" diye duruma tepki gösterdi.

UBP Başkan vekili Ersan Saner'in açılış konuşmasıyla başlayan kurultayda gergin anlar da yaşandı. Saner'in konuşmasının ardından dakikalardır oy vermek için bekleyen üyelerin isimlerinin 15 dakika sonra çağrılmaya başlanacağı söylenmesiyle, bekleyen üyeler bu karara tepki gösterdi.

Salonda sadece görevliler

Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak olan kurultayda katılımcılar salona alınmadı. Sadece görevliler ve basın mensuplarının içeriye girmesine izin verildi.