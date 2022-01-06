"Sosyal Devlet olmazsa olmaz"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı İrem Uygun Soyşen, Kıbrıs Genç TV’de “Didem Gürses ile Alternatif” programına konuk olarak, seçilmesi halinde parti olarak hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Milletvekili seçilmesi durumunda özellikle üzerinde çalışmak istediği başlıkları detaylı biçimde aktaran Soyşen, “Bir devletin olmazsa olmazlarından biri de hiç şüphesiz, Sosyal Devlet anlayışıdır.” dedi.

Soyşen, seçilmesi halinde bir hukukçu olarak tüm gücüyle sosyal devlet olmanın gereklilikleri ve bu gibi konulara katkı sağlayacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini kaydetti.