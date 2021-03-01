SOS’ten “Sensiz Renksiz” hareketi

SOS Çocuk Köyü, 1 Mart Sınıf Ayrımcılık Günü nedeniyle, sosyal medya hesaplarından Sensiz Renksiz adlı bir hareket başlatıyor.

SOS Çocuk Köyü adına yayınlanan bildiride, kişilerin farklılıkları sebebiyle toplum içinde ayrımcılığa uğramaması için Birleşmiş Milletler’in 1 Mart’ı “Sıfır Ayrımcılık Günü” ilan ettiği kaydedildi.

Bildiride, “Dünya'nın her yerinde, ayrımcı yasalar ve uygulamalar nedeniyle insan hakları ihlalleri ve ihmalleri yaşanmakta. 1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü vesilesiyle ayrımcılığa son vermek, çeşitliliği, hoşgörüyü ve kapsayıcılığı yaşamak ve yaşatmak için sosyal medya hesaplarımızdan bir hareket başlatıyor ve herkesi bu harekete katılmaya davet ediyoruz” denildi.