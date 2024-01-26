Soruşturma var ceza yok

Ertuğrul SENOVA

İskan Aruk isimli yurttaşın, Ocak 2023’de, Ercan Havalimanı’nda “ihmal” nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki iddialar üzerine havalimanı işletmecisi T&T hakkında açılan soruşturma sonuçlandı, şirkete herhangi bir ceza kesilmedi, fazladan ambulans konuşlandırılmasına karar verildi.

Kanser tedavisi görmek üzere Türkiye’ye gitmek için Ercan’a giden Aruk aniden rahatsızlanmış, “sözleşmede yer almasına karşın havalimanında hazırda ambulans ekibi olmaması ve geç müdahale edilmesi sonucu” hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı, T&T hakkında soruşturma başlatılmasına karar vermişti.

25 Ocak 2023’te yaşanan olayın üzerinden 1 yıl geçti, YENİDÜZEN söz konusu soruşturmanın akıbetini sorguladı.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, şirkete herhangi bir ceza kesilmediğini, fazladan bir özel ambulans konuşlandırılmasının sağlandığını belirtti.

Olayın yaşandığı gün havalimanında devlete ait bir ambulansın görev başında olduğu ancak başka bir çağrıya ulaşmak için Ercan’dan ayrıldığı yönünde bulgular elde ettiklerini anlatan Arıklı, İskan Aruk isimli yurttaşın 4’üncü evre kanser hastası olduğunu, kalp krizi geçirmediğini, bu nedenle acil müdahale gerektirecek bir sürecin yaşanmadığını ifade etti.

Arıklı, olayın ardından T&T’ye bir özel hastane ile anlaşıp, Ercan’a ambulans konuşlandırılmasını sağladıklarını söyledi.

Ancak T&T ile devlet arasında imzalanan sözleşme, Arıklı’nın aksine şirkete ciddi sorumluluk yüklüyor.

Sözleşmenin Sağlık Hizmetleri ile ilgili 35’inci maddesinde havaalanında “kesintisiz” ambulans bulundurma zorunluluğu ve ilgili şirkete yüklenen sorumluluklar açıkça ifade ediliyor.

Söz konusu maddede “Görevli Şirket Havaalanında mevzuatında öngörülen standartlara haiz ambulans ve sağlık personelinden oluşan İlk Yardım ve Acil Yardım birimi oluşturarak Havaalanı çalışma saatlerine göre kesintisiz hizmet vermek zorundadır” deniliyor…

Havalimanında babasını kaybeden acılı evlat Ayten Dalgür, olayın hemen ardından YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Yardım istedik. Ne ambulans ne de doktor vardı…40 dakika ambulans bekledik. Personel sayısı eksik olduğu için havaalanına gelen ilk değil, ikinci ambulansla hastaneye gittik” demişti.

Öte yandan polis, Aruk’un otopsisinde, ölüm sebebinin mevcut akciğer kanseri hastalığına bağlı olarak geliştiğinin tespit edildiğini açıklamıştı…

Neler yaşanmıştı?

İskan Aruk isimli yurttaş, 25 Ocak 2023 tarihinde, kanser tedavisi görmek için Türkiye’ye gitmek üzere Ercan Havalimanı’na varmış, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.

Acılı ailesi, Aruk’un “40 dakika geciken ambulans” nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Ailenin açıklamaları üzerine Ulaştırma Bakanlığı, olayla ilgili Ercan Havalimanı işletmecisi T&T isimli şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

Zira hem devletle şirket arasında imzalanan sözleşmede, hem de Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına göre havalimanında “kesintisiz” ambulans bulundurma zorunluluğu mevcut…

Ulaştırma Bakanı Arıklı:

“Ceza yok, fazladan ambulans konuşlandırıldı”

25 Ocak 2023’te yaşanan olayın üzerinden 1 yıl geçti, YENİDÜZEN söz konusu soruşturmanın akıbetini sorguladı.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, şirkete herhangi bir ceza kesilmediğini, fazladan bir özel ambulans konuşlandırılmasının sağlandığını belirtti.

Olayın yaşandığı gün havalimanında devlete ait bir ambulansın görev başında olduğu ancak başka bir çağrıya ulaşmak için Ercan’dan ayrıldığı yönünde bulgular elde ettiklerini anlatan Arıklı, İskan Aruk isimli yurttaşın 4’üncü evre kanser hastası olduğunu, kalp krizi geçirmediğini, bu nedenle acil müdahale gerektirecek bir sürecin yaşanmadığını ifade etti.

Arıklı, olayın ardından T&T’ye bir özel hastane ile anlaşıp, Ercan’a ambulans konuşlandırılmasını sağladıklarını söyledi.