Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Sorun çözüldü, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyatlar başladı
Sorun çözüldü, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyatlar başladı

Sorun çözüldü, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyatlar başladı

Hastane çatısındaki izolasyon çalışmaları nedeniyle ameliyathaneyi su basmasına neden olan sorun aşıldı.

A+A-

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyatlar bugün itibariyle yeniden başladı.

Hastane çatısındaki izolasyon çalışmaları nedeniyle ameliyathaneyi su basmasına neden olan sorun aşıldı.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan, sorunun çözüldüğünü, ameliyatların bugün itibariyle hastanede yapılmaya başladığına ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Ameliyathaneyi su bastı, ameliyatlar iptal edildiAmeliyathaneyi su bastı, ameliyatlar iptal edildi

 

Bu haber toplam 150 defa okunmuştur
Etiketler : ,