Sorun çözüldü, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyatlar başladı
Hastane çatısındaki izolasyon çalışmaları nedeniyle ameliyathaneyi su basmasına neden olan sorun aşıldı.
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Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyatlar bugün itibariyle yeniden başladı.
Hastane çatısındaki izolasyon çalışmaları nedeniyle ameliyathaneyi su basmasına neden olan sorun aşıldı.
Başhekim Dr. Adil Özyılkan, sorunun çözüldüğünü, ameliyatların bugün itibariyle hastanede yapılmaya başladığına ilişkin YENİDÜZEN’e bilgi verdi.
Ameliyathaneyi su bastı, ameliyatlar iptal edildi
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