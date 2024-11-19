SORUMSUZLUK

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 2 ay, 4 milletvekili ve 15 seçim “harcadığı” Meclis Başkanı seçimi krizi, “KKTC’nin kuruluş yıldönümünde” gelen ‘ayar’ ile 16’ncı turda çözüldü; Ziya Öztürkler 27 kabul oy ile Meclis Başkanı seçildi.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 2 ay, 4 milletvekili ve 15 seçim “harcadığı” Meclis başkanı seçimi krizi, “KKTC’nin kuruluş yıldönümünde” gelen ‘ayar’ ile 16’ncı turda çözüldü; Ziya Öztürkler 27 kabul oy ile Meclis Başkanı seçildi.

Koalisyon tarafından, geçersiz oylara rağmen hukuk dışı şekilde “Meclis Başkanı” ilan edilen Ziya Öztürkler, dün sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, ‘olmayan’ görevinden istifa etti. Öztürkler, bu kararını “kendi iradesiyle” verdiğini öne sürdü.

Ancak haftalardır devam eden krizin, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, “KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle” adaya geldiği ve Cumhurbaşkanlığı’nda Ersin Tatar ile Ünal Üstel’in dahil olduğu bir toplantıya dahil olmasının hemen ardından bu gelişmenin yaşanması, “Ankara’nın müdahalesi/ayarı” söylemlerini beraberinde getirdi.

Söz konusu söylemleri güçlendiren bir gelişme de yaşandı. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, grup toplantısında, yeni Meclis Başkanı adayı için demokratik bir ön seçim yapmadı, “genel görüş Öztürkler’in yeniden aday olması yönünde” diyerek, vekillerine Öztürkler ismini dayattı. Bu durum, bazı vekiller arasında huzursuzluğa neden oldu.

Öte yandan Öztürkler’in söz konusu ‘ayar’ sonrası seçilmesi, yaklaşık 2 ay önceki kurultaydan yüzde 60 oranına oyla çıkan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in, partisi üzerindeki etkiyi kaybettiği ve UBP içinde yeni bir başkanlık krizinin patlak verdiği yönündeki yorumları güçlendirdi.

Gün boyu neler yaşandı?

UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından, 3 geçersiz oya karşın, hukuk dışı şekilde Meclis Başkanı ilan edilen Ziya Öztürkler, dün sabah saat 08.30’da, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, “görevinden istifa edeceğini” açıkladı.

İlerleyen saatlerde Meclis’te, hem UBP hem de UBP grupları birer toplantı gerçekleştirdi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, grup toplantısında, yeni Meclis Başkanı adayı için demokratik bir ön seçim yapmadı, “genel görüş Öztürkler’in yeniden aday olması yönünde” diyerek, vekillerine Öztürkler ismini dayattı.

İlerleyen saatlerde Meclis Genel Kurulu toplandı, UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, adaylarının Ziya Öztürkler olduğunu açıkladı, daha sonra seçime geçildi.

Seçim sonucunda Ziya Öztürkler; 48 milletvekilinden 27 kabul, 21 ret oy aldı, seçimi kazandı.

Sonucun ardından açıklama yapan Öztürkler, “sabah saatlerinde istifa edip, tartışmalara son vermek istedim. Sıkıntılı noktadan dolayı herkesten özür diliyorum. Önemli olan Meclisin çalışmasıdır” dedi, teşekkür etti.

Daha sonra UBP Meclis Grubu’nun talebi üzerine oturuma 10 dakika ara verildi.

Aranın ardından Meclis Başkan Yardımcısı seçimine geçildi. CTP’nin Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, adaylarının CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe olduğunu açıkladı.

Daha sonra oylamaya geçildi ve Özdenefe, 27 kabul, 15 ret, 6 geçersiz oy alarak Meclis Başkan Yardımcısı seçildi.

Genel Kurul, İdari Amirliği ve divan katiplikleri seçimiyle sürdü. UBP, İdari Amirlik için Yasemi Öztürk, divan katiplikleri için Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil’i; CTP ise, katiplikler için Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın’ı aday gösterdi.

Tüm adaylar, yapılan oylamaların ardından kazandı.