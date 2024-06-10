“Sorularımız karşısında Tatar, halkın önünde zor durumda kalmasın diye kapalı oturum yaptılar”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kıbrıs sorunu konusundaki son gelişmelerle ilgili Meclisi bilgilendirmek adına Genel Kurul’a katıldı, oturum UBP’li vekillerin talebi ve oylarıyla kamuoyuna kapatıldı.

Toplantının devam ettiği sırada Facebook hesabından bir açıklama yapan CTP Milletvekili Ongun Talat, oturumun kapatılmasına ilişkin, “Böyle olunca Cumhurbaşkanı'nın kamuoyuna açıklanması uygun olmayan, gizli bilgileri bizimle paylaşacağını düşünürsünüz değil mi? Alakası bile yok... Bildiğiniz, düz Ersin Tatar propaganda konuşması” dedi.

Talat, oturumun kapalı şekilde devam etmesinin nedeninin, muhalefet vekillerinin soruları karşısında Ersin Tatar’ın halk karşısında zor durumda kalmasını engellemek olduğunu söyledi.

Talat, “Halbuki bu, halkın önünde yapmamız gereken bir tartışmaydı” dedi.

Ongun Talat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Az önce Mecliste kapalı oturumda Ersin Tatar'ı dinledik...

Hükümet vekilleri verdikleri oylarla oturumu halkın izlemesine kapattılar.

Böyle olunca Cumhurbaşkanı'nın kamuoyuna açıklanması uygun olmayan, gizli bilgileri bizimle paylaşacağını düşünürsünüz değil mi?

Alakası bile yok... Bildiğiniz, düz Ersin Tatar propaganda konuşması... Basına zaten halihazırda anlatmakta olduğu hikayeleri, ezberlenmiş kalıpları bir de Meclis kürsüsünden dinledik... Zaten müzakere süreci olmayan koşullarda neyin gizli bilgisi olacaktı, o da ayrı mesele...

Peki kapalı oturumun sebebi ne? Maksat Sn. Tatar'ın az sonra vereceğimiz cevaplar ve soracağımız sorular karşısında halk önünde zor durumda kalmaması.

Halbuki bu, halkın önünde yapmamız gereken bir tartışmaydı. Ama Ersin Bey bundan kaçındı. Salona gerine gerine girişini fotoğraflattı, şimdi "Meclisi bilgilendirdiği" yönündeki haber basına servis edilecek.

Gerçekte ise halk önünde görüşlerini savunma cesaretini gösteremeyen, misyonunu tamamlamış bir atanmış Cumhurbaşkanı olarak buradan ayrılmış olacak.”