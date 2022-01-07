Sorakın: “UBP zihniyeti eğitimi de kaosa dönüştürdüler”

UBP zihniyetinin eğitimi de kaosa dönüştürdüğüne işaret eden CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, kamu ile özel okullar arasında var olan uçurumun derinleştiğine, kamu okullarının kendi içerisinde de anomaliler oluşmasına neden olduğuna vurgu yaptı.

Sorakın’ın paylaşımı şöyle:

“Son iki yıldır taş taş üstüne koyamayan, plansızlık, programsızlık, iş bilmezlik ve malum anlayışı olan “ben bilirim, ben yaparım mantığı” ile yaşamın tüm alanlarını darmadağın eden UBP zihniyeti eğitimi de kaosa dönüştürmüştür. Kamu ile özel okullar arasında var olan uçurum derinleşmiş, kamu okullarının kendi içerisinde de anomaliler oluşmasına neden olmuştur. Kamu ilkokullarına devam eden öğrencilerimizin bir kısmı yarım gün eğitim alırken, diğer yarısının yarım gün eğitimin yarısını alabilmesine vesile olmuş, Şimdi de katılımcılık anlayışından uzak tavırları ile ortaöğretimde kaosa neden olmuştur. Bu anlayışla buraya kadar. 23 Ocak’a az kaldı. CTP iktidarında:

• En temel ilkelerimizden biri olan “katılımcılık ilkesi” hayat bulacak,

• Orta ve uzun vadeli planlamalarla alt yapıda var olan eksiklikler giderilecek,

• Öğretmenlerimizin kazanılmış haklarına dokunulmadan eğitimin gün içerisine yayılması sağlanacak.

• Bu yapılırken kamu okulları ile özel okullar arasında var olan fırsat eşitsizliği ortadan kalkacak,

• Çocuklarımızın gelişiminde önemli bir yere sahip olan sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler hayat bulacak,

• Bununla birlikte yüzlerce gencimize istihdam olanağı yaratılacaktır.”