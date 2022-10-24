Sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldı. Genel Tarım Sigortası Fonu, bugünden Cuma gününe kadar üreticilerden itiraz kabul edecek.

Fondan yapılan açıklama şöyle:

“2022 sonbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen sonbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere bugünden cumaya kadar (her iki tarih dahil) uzatıldı. Üreticiler, bu günlerde mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.”