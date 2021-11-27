Sonay Adem ve mücadelesi unutulmadı

Eski bakanlardan ve milletvekillerinden, merhum Sonay Adem’in anısına halı saha turnuvası düzenlendi. Turnuva açılışında konuşan CTP Milletvekili Asım Akansoy, Sonay Adem isminin dostluk ve mücadele ile özdeşmiş olduğunu söyledi. Akansoy, Adem’in ansını ve mücadelesini sonuna kadar yaşatacaklarını söyledi.

Etkinliğe CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, eski Milletvekili Ali Gülle ve KTMMOB Başkanı Seran Aysal da katıldı.

Turnuva sonucunda birinci KARPAZ Masterleri, ikinci Tuzla Masterleri, üçüncü Maraş Masterleri ve dördüncü Mağusa Spor Derneği Masterleri geldi.

Şampiyonluk kupasını Sonay Adem’in kızı Güncel Mazhar verdi.