Son bir haftada 94 trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ülkede son bir haftada meydana gelen 94 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Polis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Haziran tarihleri arasında yaşanan kazaların 2’si ölüm, 24’ü yaralanma, 68’i de hasarla sonuçlandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 27’si süratli araç kullanmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 22’si kavşakta durmamak, 15’i yakın takip ve 10’u da diğer etkenlerden kaynaklandı.

Sonucunda 3 milyon 473 bin 500 TL maddi hasar oluşan kazaların 31’i Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 27’si Girne, 8’i Güzelyurt ve 9’u da İskele’de yaşandı.

Aynı süre zarfında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde ise toplam 11 bin 905 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1205 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“ 357 sürat, 16 tehlikeli sürüş, 48 dikkatsiz sürüş, 149 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 19 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak , 41 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak , 122 seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 79 emniyet kemersiz araç kullanmak, 111 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5 trafik ışıklarına uymamak, 49 muayenesiz araç kullanmak, 67 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 9 yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak, 5 özel eşya taşıma "B" İşletme İzinsiz araç kullanmak, 5 tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 5 koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2 takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 186 diğer trafik suçları."