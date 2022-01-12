 “Son 25 yıl içerisinde adada ikinci büyük deprem”

Kıbrıs’ta dün sabaha karşı meydana gelen depremle ilgili haberler güneyde de gazetelerde geniş yer buldu, depremin Kıbrıs adasında son 25 yıl içerisinde gerçekleşen ikinci büyük deprem olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi, deprem sonrasında güneyde ciddi maddi hasar veya yaralanma yaşanmadığını yazarken, bu depremin 9 Ekim 1996 tarihinde meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 6,8 şiddetine sahip olan depremin ardından, son 25 yıl içerisinde Kıbrıs adasında meydana gelen ikinci deprem olduğunu kaydetti.

Şiddetli depremin daha güçlü artçı sarsıntılar ve tsunami yaşanması korkusunu da beraberinde getirdiğini yazan gazete, depremin şiddeti 6’yı geçtiği zaman tsunami yaşanmasının da nispeten yaygın bir şey olduğunu öne sürdü.

Habere göre Jeolojik Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristodulos Hacıgeorgiyu ise “Omegalive”e açıklamasında, depremle ilgili veri ve şartların değerlendirmesinin ardından tsunami uyarısının kaldırıldığını ifade etti.

Hacıgeorgiyu, herhangi başka bir depremin ardından, gelecekte tsunami yaşanması tehlikesi olduğunu ancak bunun birçok parametreye bağlı olduğunu da dile getirdi.

1586 tavuk telef oldu

Depremde ciddi maddi hasar meydana gelmediğini yazan gazete, Baf’a bağlı Kallepia’da bulunan bir çiftlikteki 1586 tavuğun ise deprem sonucunda telef olduğunu belirtti.

Gazete tavukların depremin korkusuyla birbirlerini ezerek telef olduklarını ekledi.

Haravgi ise haberinde, depremin Baf bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildiğini ve Baf sakinlerinin deprem yüzünden panik ve endişe yaşadıklarını yazdı.

“Artçı deprem hareketleri aylar sürebilir”

Deprem Ortadoğu'da gündem: "Büyüklük 6.6!"

Kıbrıs’ta 6.4 şiddetinde deprem oldu



