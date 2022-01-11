“Artçı deprem hareketleri aylar sürebilir”

Kıbrıs Jeolojik Araştırmalar Müdür Yardımcısı Christodoulos Hadjigeorgiou Kıbrıs Haber Ajansı, KHA'na verdiği demeçte, artçı deprem sarsıntılarının/hareketlerinin aylar sürebileceğini ve “hissedilir bir artçı deprem sarsıntısı ihtimalini dışlayamayacağımızı" vurgulayarak, sismologların artçı deprem hareketlerini izlediğini belirtti.

Salı saat 03.08’de Richter ölçeğine göre 6,1 büyüklüğünde kuvvetli bir deprem Jeolojik Etüt Dairesi'nin sismolojik ağı tarafından kaydedildi.

Depremin merkez üssü deniz alanında, Polis Chrysochous'un 50 km batısı -kuzeybatısı ve merkez derinliği 25 km olarak tespit edildi. Deprem Kıbrıs genelinde, özellikle Baf ilçesinde güçlü bir şekilde ve Doğu Akdeniz’in genelinde de hissedildi.

Kıbrıs bölgesinde uzun bir dönem boyunca bu büyüklükte bir depremin meydana gelmediği gerçeğinin göz önüne alındığında böylesi güçlü bir depremin beklenebilir olup olmadığı sorusuna yanıt veren Jeolojik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Hadjigeorgiou, fay hatları bir bölgede olduğumuzu, her an deprem olabileceğini söyledi.

Hadjigeorgiou “Hiçbir deprem önceden tahmin edilemez. 20 yıl sonra deprem olacağından emin olamazsınız. İki büyük depremimiz 1996'da Kıbrıs'ın güney-batısında ve 1995'te 23 Şubat'ta meydana geldi ve bu deprem felakete neden oldu. Ama o deprem kıyı şeridine çok daha yakındı. O zamanlar kesin ölçümler için Bölümümüzün sismolojik ağı bulunmuyordu” ifadesini kullandı.

"Bu özel deprem, depremin farklı bir mekanizması olan Afrika plakasının Avrasya'nın altına battığı Antalya Körfezi'nin batan bölgesinin doğu kesiminde meydana geldi."

Kıbrıslı uzmana göre yeni deprem Afrika fay hattının Avrasya fay hattının Antalya Körfezi'nde altına kayan plakası bölgesinin doğu kesiminde meydana geldi.

Hadjigeorgiou sözlerini "mesafenin ve merkez derinliğinin depremin felakete neden olmamasına katkıda bulunduğuna inanıyorum. Deprem özellikle Baf bölgesinde güçlü bir şekilde hissedildi, ancak bildiğim kadarıyla en azından ciddi hasarlar söz konusu değil” şeklinde sürdürdü.

İlgili bir soruya yanıt veren Hadjigeorgiou büyük depremi bir dizi hissedilmeyen artçı depremin takip ettiğini belirterek şunları ifade etti: “Bir artçı deprem hareketi aylar sürebilir ve hissedilir bir artçı depremin olma ihtimalini dışlayamayız”.

Yeni depremle ilgili olarak Tsunami uyarısının yayımlanması hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Hadjigeorgiou, Avrupa Ağı tarafından geçerli bir Tsunami uyarısının yayımlandığını söyledi. Ancak eldeki bulgular gerçek bir Tsunami riskinin söz konusu olmadığını gösterdi. Tsunami riski için Hacıgeorgiou “tarihsel olarak, Kıbrıs'ta geçmişte bir Tsunami olduğunu gösteren veriler mevcut ve gelecekte bir Tsunami olasılığı dışlanmıyor” diye konuştu.

Hadjigeorgiou ayrıca, kamuoyundan soğukkanlı olmasını ve deprem anında nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmesinin önemli olduğuna işaret etti.



1995 ve 1996 depremlerinin verileri

23 Şubat 1995'te Baf bölgesinde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi ve depremde 2 kişi hayatını kaybetti. Pano Arodes ve Miliou köylerinde çok sayıda ev çöktü. Peristerona, Steni, Yialia, Argaka, Pomos, Pyrgos, Lefka, Neo Chorio Akamas, Latchi ve Polis Chrysochos köylerinde de hasarlar meydana geldi.

9 Ekim 1996'da Kıbrıs'ın güneybatısında Richter ölçeğine göre 6,8 büyüklüğünde çok kuvvetli bir deprem meydana geldi. Deprem Baf ve Limasol sakinlerinin yanı sıra Lefkoşa, Larnaka ve Paralimni'deki apartman sakinleri arasında paniğe neden oldu. Depremde iki kişi ikincil nedenlerden ötürü hayatını kaybederken 20 kişi hafif şekilde yaralandı. Deprem özellikle Baf ve Limasol da sınırlı hasar meydana getirdi.