Deprem Ortadoğu'da gündem: "Büyüklük 6.6!"

Baf-Poli’nin yaklaşık 50 km kuzeybatısında, sabah saat 03:08’de meydana gelen deprem sadece Kıbrıs’ta değil, Doğu Akdeniz ülkelerinde de hissedildi.

Kıbrıs Jeolojik Araştırması'nın ilk ön verilerine göre, depremin odak derinliği yirmi ila otuz kilometre arasındaydı ve ardından yaklaşık 2 büyüklüğünde iki küçük sarsıntı daha yaşandı.

PIK’in haberine göre; Atina Jeodinamik Enstitüsü, depremin 6.4 büyüklüğünde olduğunu ve odak derinliğinin 34 kilometre olduğunu açıkladı.

Deprem Kıbrıs'ın tüm şehirlerinde, Türkiye kıyılarında, İsrail, Mısır ve Ege adalarında hissedildi.

Güneyde polis, beklemede olduklarını ve herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediğini söyledi.

ABD: Büyüklük 6.6

Fransız haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan alıntı yaparak depremin ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Amerikan Enstitüsü'nün ön değerlendirmesi, bu depremin can ve mal kaybına neden olma olasılığının küçük olduğu yönünde.

Ortadoğu: Tel Aviv, Hayfa, Kudüs'te de hissedildi

İsrail internet siteleri, sarsıntının Tel Aviv, Hayfa, Kudüs ve diğer birçok kentte hissedildiğini, onlarca arama yapılan polisin yaralı veya hasar hakkında bilgi almadığını yazıyor.

Reuters haber ajansı Kahire'nin Mısır'daki Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü'nün Mısır'da 6.6 büyüklüğünde bir deprem hissedildiğini açıkladığını söylediğini aktardı.

Sİvil Savunma: “Şimdiye kadar deprem kaynaklı bina hasarı ihbarı almadık”

Sucuoğlu: Can ve mal kaybı yok

Kıbrıs’ta 6.4 şiddetinde deprem oldu