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  3. Son 24 saatte en çok yağışı Dörtyol, Ziyamet ve Mağusa aldı
Son 24 saatte en çok yağışı Dörtyol, Ziyamet ve Mağusa aldı

Son 24 saatte en çok yağışı Dörtyol, Ziyamet ve Mağusa aldı

Ülkede son 24 saatte en çok yağışı 3 kilogramla Dörtyol, Ziyamet ve Mağusa aldı.

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Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre, Zaferburnu'nda 2, Çayırova, Kantara, Dipkarpaz, Kaleburnu Yenierenköy, Sipahi, Salamis, İskele, Sandallar ve Mehmetçik’te metrekarede 1 kilogram yağış kaydedildi.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, ülkede bugünden itibaren yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor.

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