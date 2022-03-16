Şömine bacası ısındı, yangın çıktı
İskele’de, dün saat 20.00 sıralarında, Hasan Güzel’in kalmakta olduğu ikametgahta, şömine bacasının aşırı ısınarak çatı iskeletinin alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
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İskele’de, dün saat 20.00 sıralarında, Satanbox evleri No:5 adresinde bulunan Hasan Güzel’in kalmakta olduğu ikametgahta, şömine bacasının aşırı ısınarak çatı iskeletinin alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Polis, yangının İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü ancak çatının 20 metre karelik bölümünün yanarak zarar gördüğünü bildirdi.
Soruşturma devam ediyor.
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